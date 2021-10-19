Один из самых редких танков мира показали на видео

Попытки обзавестись собственным танкостроением в разные годы предпринимали различные государства. Боевые машины выпускались как для оснащения своих сухопутных войск, так и для экспортных поставок.

A live Osório prototype, October of 2021. The vehicle is not fully operational. The turret and FCS are completely disable only the engine, transmission and the running gears are functional.

Thanks to the @santiago2ex https://t.co/UiSVOZHheA pic.twitter.com/Jin0mR7yWx — The Dead District (@TheDeadDistrict) October 18, 2021

У одних стран это получилось, в других же смогли изготовить лишь несколько опытных образцов, после чего все работы в этом направлении были навсегда прекращены.

К числу последних относится Бразилия, где в середине 70-х годов создали очень удачный трехосный разведывательный бронеавтомобиль EE-9 Cascavel, весящий 13400 кг и вооруженный 90-мм пушкой. Он был принят на вооружение более чем в двух десятках стран.

Практически одновременно началось производство бронетранспортера EE-11 Urutu, также имевшего успех на мировом оружейном рынке. Поэтому неудивительно, что бразильцы решили попробовать себя в разработке более тяжелой гусеничной техники. Так, с середины 80-х годов местная компания Engesa приступила к постройке опытных образцов основных боевых танков Osorio.

Для собственных вооруженных сил предназначалась версия EE-T1 со 105-мм нарезной английской пушкой L7A3, на экспорт предполагалось отправлять EE-T2 с французской гладкоствольной GIAT G1.

Первая модификация весила 40900 кг, вторая оказалось тяжелее - 43700 кг. На них также устанавливались 12,7-мм зенитный и 7,62-мм пулеметы. Танки имели достаточно продвинутые на то время системы управления огнем и многослойное противоснарядное бронирование.

Мощность двигателя - 1040 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км. Экипаж - 4 человека.

Также для зарубежных покупателей, таких как Ирак и Ливия, приобретавших большое количество бразильского оружия, проектировали вариант со 125-мм советской 2А46, правда, его так и не смогли довести до стадии реального прототипа.

Несмотря на успешные испытания изготовленных T1 и T2, эти танки так никто и не купил. В результате компания разработчик стала банкротом и прекратила существование.

На днях в Сети появилось видео, снятое в октябре текущего года, с единственным образцом EE-T2. Оказывается, машина осталась на ходу, но у нее совсем не работает оборудование в башне.