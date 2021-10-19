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19.10.2021,  
14:06
Текст:  Алексей Моисеев

Один из самых редких танков мира показали на видео

Попытки обзавестись собственным танкостроением в разные годы предпринимали различные государства. Боевые машины выпускались как для оснащения своих сухопутных войск, так и для экспортных поставок.

У одних стран это получилось, в других же смогли изготовить лишь несколько опытных образцов, после чего все работы в этом направлении были навсегда прекращены.

К числу последних относится Бразилия, где в середине 70-х годов создали очень удачный трехосный разведывательный бронеавтомобиль EE-9 Cascavel, весящий 13400 кг и вооруженный 90-мм пушкой. Он был принят на вооружение более чем в двух десятках стран.

Практически одновременно началось производство бронетранспортера EE-11 Urutu, также имевшего успех на мировом оружейном рынке. Поэтому неудивительно, что бразильцы решили попробовать себя в разработке более тяжелой гусеничной техники. Так, с середины 80-х годов местная компания Engesa приступила к постройке опытных образцов основных боевых танков Osorio.

Для собственных вооруженных сил предназначалась версия EE-T1 со 105-мм нарезной английской пушкой L7A3, на экспорт предполагалось отправлять EE-T2 с французской гладкоствольной GIAT G1.

Первая модификация весила 40900 кг, вторая оказалось тяжелее - 43700 кг. На них также устанавливались 12,7-мм зенитный и 7,62-мм пулеметы. Танки имели достаточно продвинутые на то время системы управления огнем и многослойное противоснарядное бронирование.

Мощность двигателя - 1040 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км. Экипаж - 4 человека.

Фото: DoloresRKT / wikimedia.org
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Также для зарубежных покупателей, таких как Ирак и Ливия, приобретавших большое количество бразильского оружия, проектировали вариант со 125-мм советской 2А46, правда, его так и не смогли довести до стадии реального прототипа.

Несмотря на успешные испытания изготовленных T1 и T2, эти танки так никто и не купил. В результате компания разработчик стала банкротом и прекратила существование.

На днях в Сети появилось видео, снятое в октябре текущего года, с единственным образцом EE-T2. Оказывается, машина осталась на ходу, но у нее совсем не работает оборудование в башне.

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