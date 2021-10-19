От коронавируса умерла актриса Мария Гонта

Советская, украинская актриса театра и ТВ Мария Гонта умерла 18 октября на 85-м году жизни. Как уточнено, причиной смерти заслуженной артистки Украины стал коронавирус, с которым Гонта сражалась несколько недель.

Некролог опубликован в Facebook и в национальных СМИ.

Мария Евгеньевна Гонта родилась 17 декабря 1937 года в селе Новомалине Острожского района Ровенской области. В 1956-м окончила Дубновское культурно-просветительное училище, примкнув к любительской сцены. Училась в студии, которая действовала при Ровненском областном музыкально-драматическом театре, далее была зачислена в штат трупы. С 1962-го - актриса Тернопольского театра имени Шевченко. В послужном списке - более ста ролей.

Экранный дебют - драма 1971 года "Дай сердцу волю - заведет в неволю".