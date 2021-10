С наступлением осени возобновляются вечеринки, торжества и всякого рода after-party, на которые просто необходимо надеть скучающее в шкафу коктейльное платье вместе с любимым украшением.

Несколько капель парфюма - и вот уже готово совершенно другое настроение. В новинках этой осени - немного свежих фруктов, много благоухающих ночью цветов и чуть-чуть изысканного алкоголя. Прекрасная и полезная диета. Когда опьяняют чувства - это ведь так здорово.

Tiziana Terenzi Kristina 2021

В Москве в октябре состоялась премьера нового аромата итальянского парфюмерного дома Tiziana Terenzi - это лимитированный выпуск Kristina Extrait de Parfum Anniversary Collection, созданный специально для России в коллаборации с Кристиной Орбакайте. Аромат представлен во флаконе цвета фуксии в музыкальной шкатулке, каждое открытие которой сопровождается песней Орбакайте. Основой композиции стал драгоценный флорентийский ирис, соединенный с нотами зеленого чая, итальянских цитрусов и богатым древесным шлейфом. Аромат можно купить только в России и только в сети "Рив Гош".

Twilly D'Hermes Eau Ginger

Третий по счету аромат Twilly D'Hermes в свежей "имбирной" версии: эта композиция простая и позитивная, ее звучание стало более молодежным. В аромате три ключевых компонента - пион, имбирь и древесина кедра. Флакон украшен лентой twilly в новой цветовой гамме и шляпкой-крышечкой - на этот раз белой.

Aerin Cedar Violet

Парфюмерная вода Cedar Violet, запущенная в октябре, напоминает о днях золотой осени. Яркий и бодрящий цветочно-древесный аромат вызывает в воображении образ залитого солнцем леса. Ноты листьев фиалки, виргинского кедра и амбры сочетаются со сладковатым шлейфом ландыша.

Penhaligon's Constaninople

Новый древесный восточный аромат: сосна, розовый перец и лаванда создают ощущение прохлады и легкости, напоминая свежесть утреннего воздуха; дуэт ириса и герани оттеняется землистым аккордом мха и пачули.

Miss Dior Eau De Parfum

Аромат Miss Dior был впервые создан в 1947 году, на фоне желания вернуть волшебство и любовь в жизнь женщины. Сегодня этот аромат снова эффектно переосмыслен: нежный и свежий, на основе знаковой ноты розы, теперь он оттенен благородным ирисом и чувственным пионом.

12 Parfumeurs Francais Famille Royale Marquise De Maintenon

Загадочный и элегантный аромат "Маркиза де Ментенон" придется по вкусу неординарным личностям: верхние ноты листьев фиалки, розы и мандарина окутывают благоуханием садов, это ощущение поддерживают жасмин и мимоза, а в шлейфе звучат пряные ноты сандала и мускуса.

Abercrombie&Fitch Away

Женский цветочно-фруктовый аромат, воплощение свободы. Начальные ноты - красная смородина, груша и бразильский мандарин, ноты сердца - лепестки ландыша, фрезии и жасмина, шлейф - амбра, мускус и пралине. Аромат веганский, не содержит глютена, сульфатов и парабенов, флакон изготовлен из переработанного материала. Продается в сети "Л'Этуаль".

Rivieres De Cartier

Коллекция Rivieres de Cartier, состоящая из трех ароматов, воспевает живую силу речной воды, вбирающей в себя запахи окружающего мира. Версия Rivieres de Cartier Luxuriance насыщена ароматами папоротника, дуба, розмарина и диких трав, ее свежесть и энергия усилены нотой герани.

Herrera Confidential Amethyst Haze

Новый аромат коллекции "драгоценных камней" Herrera Confidential посвящен аметисту и сложнейшему процессу его обработки. Основа этого шипрово-восточного аромата - три успокаивающих аккорда (кашмеран, лаванда, кардамон) и четыре тонизирующих (ваниль, пачули, кофе и розовый перец).

Thoo Neverending

Многогранный аромат Neverending ("Бесконечность") переносит в ольфакторную вселенную, наполненную творческой энергией, - форма яйца не случайна. Огонь творчества передают жгучие специи в сочетании с сухими дымными древесными нотами, оттененные грейпфрутом. Ноты сердца - нежная тубероза, жасмин и аккорд замши.

L'Artisan Parfumeur Contes Du Levant

Восточная композиция на основе свежего и в то же время пряного аромата дамасской розы, деликатно дополненного нотами ладанника и пачули, перца, шафрана и кедра. Выстроенная вокруг любимого на Востоке цветка, она оставляет за собой шлейф таинственности.

Panouge Matieres Libres

Коллекция Matieres Libres от Panouge Paris включает в себя 4 аромата, в каждом по 2 ключевых ингредиента. Datura Amaretti - пьянящие ноты, от дурман-травы даттуры до хрустящего миндального печенья (для кого-то это почти наркотик). Absinthe Gaïac - смелый аромат внутренней свободы: дуэт слегка горьковатого абсента в комбинации с чувственной нотой гваякового дерева.

Oscar De La Renta Bella Night

Чувственный букет из жасмина и магнолии в сочетании с белой амброй воспевает роскошь ночи. Начальные ноты апельсина, малины и яблоневого цвета, в сердце - абсолю жасмина, шлейф - шафран, белая амбра, мох и кедр. Флакон покрыт трехмерными темно-синими цветами и напоминает замысловато украшенные платья модного дома.

Paco Rabanne Pacollection

В Pacollection три новых аромата: Major Me, Blossom Me и Dandy Me. Все композиции - веганские. В Major Me ноты вишни и черного перца, пачули и уд усиливаются базовой линией ладана, минерального мха и бензоиновой смолы. Мягкие флаконы с гибкой металлической поверхностью окрашены в градиенты разных цветов.

Kilian Paris Apple Brandy On The Rocks

Пьянящая композиция с фирменным аккордом алкоголя со льдом напоминает вкус популярного в Америке охлажденного яблочного бренди (напомним, что Килиан Хеннесси - потомок знаменитой династии производителей французского коньяка). Флакон - барный бокал в стиле ар-деко. Новая версия аромата - с бергамотом, ананасом и кардамоном.