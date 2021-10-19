Путин призвал к большей доступности малой авиации для граждан

Перелеты малой авиации должны стать более доступными для граждан, заявил президент на заседании президиума Госсовета, которое прошло в формате видеоконференции.

На совещании рассмотрели транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года. "Нужно расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелеты малой авиацией должны стать более доступными для граждан", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент предложил подробно обсудить планы системной долгосрочной работы по этому направлению, "которое напрямую затрагивает интересы жителей регионов".