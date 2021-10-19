Чем опасна косметика из Instagram

Российский косметический рынок в связи с пандемией изменился за счет того, что потребители, особенно женская часть, стали больше интересоваться именно уходовой косметикой. Декоративные средства ушли на второй план, а уходовые стали более востребованными как за рубежом, так и в нашей стране.

Например, постоянное ношение защитных масок привело к возникновению нового "заболевания" - "маскне/маскакне", потребовавшего особого ухода и лечения, зато избавило женщин от необходимости красить губы (соответственно, упали продажи помад и блесков). В макияже господствует тренд на естественность. По данным исследовательской компании GfK, за последние два года продажи уходовых масок для лица выросли на 33 процента.

Мощным двигателем продаж сегодня служит реклама в соцсетях, в том числе через блоги. Блогеры-миллионники, желая получить дополнительный источник дохода, запускают обучающие курсы, подкасты и видеоуроки, некоторые продают чек-листы и брифы. У бьюти-блогеров есть еще одна специфическая ниша: они разрабатывают косметическую линейку под своими брендами.

Первыми в этом направлении стали американки Жаклин Хилл, Мэнни Муа, Кристен Доминик и Кара Брук. Завоевав любовь и доверие подписчиков, они создали косметику, которая пользуется популярностью в первую очередь среди их фанатов. Яркие палитры теней, кисти для макияжа, средства для контуринга, губные помады, румяна - у каждого блогера свой продукт, который он выпускает, рекламирует и продает.

Россиянки не отстают от американских коллег. Популярные актрисы, певицы, модели, телеведущие, а также супруги музыкантов, добившись популярности своих блогов в соцсетях и увеличив целевую аудиторию до нескольких миллионов человек, тоже начали создавать косметические бренды.

Блогеры-миллионники запускают обучающие курсы, подкасты и видеоуроки

Делается это разными способами. Во-первых, можно обратиться к известному косметическому бренду и предложить взаимовыгодное сотрудничество. Во-вторых - заказать косметику в Китае или Корее по готовой рецептуре, добавить свою изюминку и продавать в России под эксклюзивным брендом. В-третьих, можно сделать что-то абсолютно новое и уникальное. Это самый сложный путь. Но разберем каждый способ по отдельности.

Коллаборация с известным косметическим брендом выгодна и бьюти-блогеру, и бренду. Первый получает заработок, второй - упоминание среди многомиллионной аудитории в социальных сетях. Если на упаковке стоит имя популярного человека, люди начинают верить в эффективность и качество средств, скупают продукцию и начинают ею с удовольствием пользоваться. Сначала бренд выпускает лимитированную коллекцию, а затем - если продажа идет успешно - выводит ее в серию.

Заказ косметики на фабрике Китая или Кореи удобен тем, что на рынке работает множество лабораторий, которые выпускают средства по уходу за кожей по готовым рецептурам. Эти рецептуры проверены и безопасны. Блогер обращается на фабрику, высказывает свои пожелания: к примеру, ему хочется добавить в крем или маску для лица аромат клубники или лимона, либо усилить отбеливающий эффект, либо добавить эффект мерцания. Подрядчики производят средство согласно техзаданию, совместно с блогером придумывают торговую марку, регистрируют ее, размещают логотип, упаковывают продукцию и отправляют заказчику. Все коммуникации при этом проходят в режиме онлайн. За такую косметику люди платят в несколько раз больше, чем за стандартную. По сути, крем в баночках за тысячу рублей и за пять тысяч рублей - одинаковый. Только в первом случае он выпущен малоизвестным брендом, а во втором - под именем известного блогера.

Запуск собственного косметического бренда - самый сложный и долгий способ для старта на рынке, потому что за короткое время невозможно разработать и должным образом протестировать по-настоящему эффективный продукт. По нашему опыту, на выведение формулы и рецептуры уходит около трех лет. Сначала вы тестируете средства в лабораторных условиях, затем отдаете на экспертизу врачам - дерматологам и косметологам, советуетесь с профессорами, изучаете и доказываете эффективность продуктов, сертифицируете их, получаете патент на международном уровне... И только после этого запускаете косметику в массовое производство.

Не думаю, что раскрою секрет, сказав, что у большинства блогеров, которые продают косметику под своим брендом, нет медицинского образования. Многие не разбираются в составах средств. Зачастую инстадивам абсолютно все равно, эффективен продукт или нет, задача - продать его. Поэтому на выпуск косметических линеек от блогеров уходит так мало времени.

Использование подобной инстаграмной косметики может привести к неожиданным результатам. Применение не протестированных как положено средств для кожи может спровоцировать аллергические реакции, контактные дерматиты, нарушение микробиомы кожи и повлечь за собой другие неприятные последствия.

Конечно, есть ответственные блогеры, которые тратят длительное время на запуск производства косметики под личным брендом. Для них делать плохой продукт нет смысла, ведь если косметическое средство вызвало негатив у подписчиков, за этим последует отток платежеспособной аудитории. Блогер, который дорожит своей репутацией, не пойдет на такие риски.

Прежде чем пользоваться косметикой от звезды, изучите не только отзывы, но и то, сколько времени продукт присутствует на рынке. И конечно же, не забывайте смотреть на состав.