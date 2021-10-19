Детский фестиваль "Маршак" в Воронеже перенесли на весну 2022 года

Показы детских спектаклей в Воронежской области отменены с 18 октября из-за роста заболеваемости COVID-19. Такое решение принял региональный оперштаб. Театральный фестиваль "Маршак", который должен был состояться на осенних каникулах, перенесли на весну-2022.

Новое расписание объявят 1 ноября. Купленные билеты будут действительны. По ним зрители смогут посетить выбранные события в другие даты. Возврат билетов из-за переноса сроков фестиваля также возможен.

В дирекции международного Платоновского фестиваля, которая занимается организацией "Маршака", отметили, что ряд театров-участников уже подтвердил готовность приехать в Воронеж весной.

- Мы собрали замечательную программу и готовы были представить ее в объявленные даты. Но жизнь и здоровье наших зрителей - это то, чем мы не можем рисковать. Мы сделаем все, чтобы фестиваль состоялся. Просто это произойдет позже, чем все мы ждали, - отметил художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков.

Напомним, VII театральный фестиваль "Маршак" планировали провести с 22 октября по 8 ноября 2021 года. В программе - 23 постановки из разных регионов России, Румынии и Франции, а также бесплатные образовательные мероприятия для детей и подростков.