Костромской суд приговорил к колонии мужчину, истязавшего сыновей

В Костромской области мужчина осужден за избиение своих детей.

38-летний ранее судимый житель города Галича избивал сыновей в октябре - декабре 2020 года, сообщает СК РФ по Костромской области.

- Подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически причинял психические и физические страдания путем нанесения побоев 15-летнему сыну, - рассказала официальный представитель ведомства Ольга Вакурова.

Кроме того, в декабре нетрезвый отец избил до ссадин и кровоподтеков 16-летнего сына и едва не задушил жену, угрожая ей убийством.

Суд признал мужчину виновным в истязании несовершеннолетних и угрозе убийством, приговорив его к четырем годам лишения свободы в ИК общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.