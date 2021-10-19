Костромской суд приговорил к колонии мужчину, истязавшего сыновей

В Костромской области мужчина осужден за избиение своих детей.
38-летний ранее судимый житель города Галича избивал сыновей в октябре - декабре 2020 года, сообщает СК РФ по Костромской области.
- Подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически причинял психические и физические страдания путем нанесения побоев 15-летнему сыну, - рассказала официальный представитель ведомства Ольга Вакурова.
Кроме того, в декабре нетрезвый отец избил до ссадин и кровоподтеков 16-летнего сына и едва не задушил жену, угрожая ей убийством.
Суд признал мужчину виновным в истязании несовершеннолетних и угрозе убийством, приговорив его к четырем годам лишения свободы в ИК общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.