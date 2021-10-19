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19.10.2021 12:23
Рубрика: Происшествия

Костромской суд приговорил к колонии мужчину, истязавшего сыновей

Текст: Элина Труханова (Кострома)

В Костромской области мужчина осужден за избиение своих детей.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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38-летний ранее судимый житель города Галича избивал сыновей в октябре - декабре 2020 года, сообщает СК РФ по Костромской области.

- Подсудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически причинял психические и физические страдания путем нанесения побоев 15-летнему сыну, - рассказала официальный представитель ведомства Ольга Вакурова.

Кроме того, в декабре нетрезвый отец избил до ссадин и кровоподтеков 16-летнего сына и едва не задушил жену, угрожая ей убийством.

Суд признал мужчину виновным в истязании несовершеннолетних и угрозе убийством, приговорив его к четырем годам лишения свободы в ИК общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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