Задержан выманивавший деньги якобы за подбор автомобиля мошенник

Мошенник под видом автоэксперта разместил в интернете объявление с предложением осуществить подбор технически исправных подержанных автомобилей.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в ходе общения с заинтересовавшимися гражданами посредством мессенджеров злоумышленник сообщал им, что автомобиль подобран и просил перевести деньги на указанную им банковскую карту за якобы осуществленные услуги и бронирование автомобиля. После того как люди переводили ему деньги, мошенник переставал выходить на связь и блокировал их номер.

Полицейские выявили 13 случаев такого обмана. Общий ущерб - около 500 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали мошенника на улице Большая Дмитровка в Москве. Им оказался 31-летний приезжий мужчина, временно проживающий в Подмосковье. Похищенные деньги он успел потратить. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.