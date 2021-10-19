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19.10.2021 12:18
Рубрика: Экономика

Кредиты по "Дальневосточной ипотеке" превысили 100 млрд рублей

Текст: Марина Трубилина

По программе "Дальневосточная ипотека" выдано более 102 млрд рублей, сообщает ДОМ.РФ. Жилищные условия смогли улучшить более 26,6 тысячи семей, рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО
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Программа "Дальневосточная ипотека" позволяет получить кредит на жилье под 2%. Можно приобрести квартиру в новостройке, а в сельских поселениях, в Магаданской области и на Чукотке также на вторичном рынке. Кроме того, с помощью льготного кредита можно построить индивидуальный жилой дом.

Программа, как предполагается, будет действовать до 2024 года. Получить льготный кредит могут молодые семьи (это либо муж с женой не старше 35 лет, либо один родитель с несовершеннолетним ребенком), те, кто оформил "Дальневосточный гектар", а также россияне, переехавшие на Дальний Восток по программе повышения мобильности трудовых ресурсов.

Вчера президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о распространении "Дальневосточной ипотеки" на работников образования и здравоохранения. Предполагается, что оформить льготную ипотеку смогут те из них, кто отработал в дальневосточных регионах не менее пяти лет.

Дальневосточные регионы лидируют по самым низким ипотечным ставкам, сообщал недавно ЦБ. Это, по-видимому, объясняется как раз действием программы "Дальневосточная ипотека". На первом месте по дешевизне ипотеки в январе-августе нынешнего года был Приморский край, где средний уровень процентной ставки - лишь 6,19%. Далее следуют Магаданская (6,32%), Сахалинская (6,33%) области, Чукотка (6,34%) и Якутия (6,39%).

В регионах Экономика Недвижимость Ипотека ДФО Рынок кредитования

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