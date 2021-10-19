Кредиты по "Дальневосточной ипотеке" превысили 100 млрд рублей

По программе "Дальневосточная ипотека" выдано более 102 млрд рублей, сообщает ДОМ.РФ. Жилищные условия смогли улучшить более 26,6 тысячи семей, рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Программа "Дальневосточная ипотека" позволяет получить кредит на жилье под 2%. Можно приобрести квартиру в новостройке, а в сельских поселениях, в Магаданской области и на Чукотке также на вторичном рынке. Кроме того, с помощью льготного кредита можно построить индивидуальный жилой дом.

Программа, как предполагается, будет действовать до 2024 года. Получить льготный кредит могут молодые семьи (это либо муж с женой не старше 35 лет, либо один родитель с несовершеннолетним ребенком), те, кто оформил "Дальневосточный гектар", а также россияне, переехавшие на Дальний Восток по программе повышения мобильности трудовых ресурсов.

Вчера президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о распространении "Дальневосточной ипотеки" на работников образования и здравоохранения. Предполагается, что оформить льготную ипотеку смогут те из них, кто отработал в дальневосточных регионах не менее пяти лет.

Дальневосточные регионы лидируют по самым низким ипотечным ставкам, сообщал недавно ЦБ. Это, по-видимому, объясняется как раз действием программы "Дальневосточная ипотека". На первом месте по дешевизне ипотеки в январе-августе нынешнего года был Приморский край, где средний уровень процентной ставки - лишь 6,19%. Далее следуют Магаданская (6,32%), Сахалинская (6,33%) области, Чукотка (6,34%) и Якутия (6,39%).