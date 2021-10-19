Трутнев: Выплаты в 1 млн рублей на третьего ребенка приведут к росту населения

Выплата миллиона рублей при рождении третьего ребенка в семьях дальневосточников станет значительной поддержкой многодетных семей, считает вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На днях президент РФ Владимир Путин поручил правительству до начала ноября рассмотреть вопрос о предоставлении семьям при рождении как минимум третьего ребенка выплаты в 1 млн рублей на приобретение жилья. Ребенок должен быть зарегистрирован на Дальнем Востоке, жилье также должно быть куплено или построено в ДФО.

В поручении президента написано "рассмотреть", а не "сделать", подчеркивает Трутнев. "В то же самое время я обращался к Владимиру Владимировичу с этим вопросом на полях Восточного экономического форума, и, по моим ощущениям, он настроен на то, чтобы это поскорее состоялось", - сказал вице-премьер. Предложение будет внесено председателем правительства президенту в ближайшее время, отметил Трутнев. Появление таких выплат поможет семьям получить дополнительные средства на то, чтобы растить детей.

"Мы, когда вносили это предложение, основывались на опыте Сахалина. Они это сделали - и у них очень быстро пошёл рост населения. Такой же опыт был в Евросоюзе - в Испании", - рассказал вице-премьер.

Выплаты должны повлиять на то, что будет рождаться больше детей. В меньшей степени это повлияет на отток населения на Дальнем Востоке, для снижения оттока есть и другие предложения, добавил Трутнев.