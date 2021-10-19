В Якутии после убийства в наркодиспансере завели дело о халатности

Второе уголовное дело возбудили сотрудники следственного отдела по Якутску после убийства в местном наркодиспансере. Расследование ведется по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 16 октября. Пациент якутского республиканского наркологического диспансера нанес колото-резаные ранения пятерым соседям по палате. Один из них скончался, еще четверых доставили в больницу.

Как выяснили правоохранители, ЧП произошло из-за того, что должностные лица учреждения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

"Сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

Ранее в отношении подозреваемого было возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Мужчина задержан.