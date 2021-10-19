В колонию Якутии попытались забросить телефоны с помощью пневмопушки

Сотрудники якутской колонии № 3 задержали мужчину, который пытался перебросить на ее территорию запрещенные предметы с помощью самодельного пневматического устройства.

Как сообщает пресс-служба республиканского УФСИН, у молодого человека изъяли ту самую пневмопушку, изготовленную кустарным способом, семь мобильных телефонов, четыре сим-карты, наушники, а также полкилограмма дрожжей.

"Ранее он отбывал наказание в этом исправительном учреждении и был освобожден всего несколько месяцев назад", - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составлен протокол об административной ответственности.