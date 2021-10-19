В Приморье задержали главу фирмы, охранявшей детские учреждения

Во Владивостоке задержан 64-летний руководитель организации, которая в рамках госконтрактов осуществляла охрану бюджетных учреждений, в том числе детских, но работали в ней лица, не являющиеся охранниками, то есть не проходившие профессиональное обучение и не сдавшие квалификационный экзамен. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Нарушения закона "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" вскрылись во время оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю.

- Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, превысил 7,5 миллиона рублей, - рассказала руководитель пресс-службы краевого УМВД Ирина Сырова.

Материалы переданы в следственный отдел по Ленинскому району Владивостока СУ СК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.