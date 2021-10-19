Житель Магадана получил срок за хранение золота и серебра в гараже

Житель Магадана выслушал обвинительный приговор по делу о незаконном хранении драгоценных металлов (часть 4 статьи 191 УК РФ).

Суд установил, что в гараже и автомобиле у мужчины находился сплав из золота и серебра массой около 3,8 килограмма. Его стоимость оценили более чем в 12,6 миллиона рублей.

Незаконные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ.

"Злоумышленнику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - сообщает прокуратура Магаданской области.

Кроме того, он три года не сможет заниматься деятельностью по добыче, переработке и обработке драгметаллов и камней.

Сплав, найденный у осужденного, конфискован и обращен в доход государства. Приговор вступил в законную силу.