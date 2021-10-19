В Прикамье врачи обследуют подростка, устроившего стрельбу в школе

Новости

Путин объяснил, почему морские порты РФ проигрывают конкуренцию 16:57
В Калмыкии завели дело о реабилитации нацизма на страницах библиотечной книги 16:53
Эксперт прокомментировал введение QR-кодов в Петербурге 16:51
РСПП предложил ввести плату за проезд большегрузов по региональным дорогам 16:51
В России снизилось количество убийств 16:50
В Госдуме выяснят причины нарушений при исполнении бюджета-2020 16:47
В Москве заработала первая камера, которая выявляет погашенные фары 16:45
Предложение новостроек за месяц выросло на 38% 16:40
В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего люди гибнут на дорогах 16:23
Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Зеленского и Путина 16:17
В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 15:59
Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии 15:57
Минтранс: 80% пассажиров к 2035 году будут ездить по биометрии 15:56
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19 15:48
Глава Крыма ушел в отпуск впервые за три года 15:45
Россиян предупредили о подорожании новогодних туров по стране 15:44
Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом 15:41
Путин призвал к большей доступности малой авиации для граждан 15:35
Во Владимирской области ввели QR-коды для массовых мероприятий 15:35
Директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован 15:34
В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию 15:26
Путин примет участие в G20 по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусом 15:25
Стала известна предварительная причина смерти 9-летней девочки в Вологде 15:17
"Победа" откроет рейсы на курорты Египта до конца года 15:17
Роспатент выдал 17 патентов на разработки вакцины с начала пандемии 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

В Прикамье врачи обследуют подростка, устроившего стрельбу в школе

Текст: Алексей Трапезников

Подростка, устроившего стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, поместили в специализированное медицинское учреждение. Его обследуют и окажут необходимую квалифицированную психиатрическую помощь.

Власти проверят охранную организацию пермской школы, где произошла стрельба

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, на сегодняшний день допрошены учащиеся и педагоги школы, изъята и изучается разрешительная документация на приобретение оружия, хранившегося в месте проживания подростка, допрошены сотрудники Росгвардии по Пермскому краю, ответственные за данное направление деятельности.

Напомним, стрельбу в школе поселка Сарс устроил утром 18 октября учащийся шестого класса, который принес с собой охотничий карабин "Сайга" и боеприпасы к нему. По факту инцидента Следственный комитет возбудил два уголовных дела - о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией - главное
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест