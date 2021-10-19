В Прикамье врачи обследуют подростка, устроившего стрельбу в школе

Подростка, устроившего стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, поместили в специализированное медицинское учреждение. Его обследуют и окажут необходимую квалифицированную психиатрическую помощь.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, на сегодняшний день допрошены учащиеся и педагоги школы, изъята и изучается разрешительная документация на приобретение оружия, хранившегося в месте проживания подростка, допрошены сотрудники Росгвардии по Пермскому краю, ответственные за данное направление деятельности.

Напомним, стрельбу в школе поселка Сарс устроил утром 18 октября учащийся шестого класса, который принес с собой охотничий карабин "Сайга" и боеприпасы к нему. По факту инцидента Следственный комитет возбудил два уголовных дела - о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.