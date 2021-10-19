Алтайские строители перевязали мешки с песком георгиевскими ленточками

В Республике Алтай выясняют причины, заставившие строительную бригаду использовать георгиевские ленточки - символ воинской славы России - для того, чтобы завязывать мешки с песком.

Как сообщили в республиканском следственном управлении СК России, о поведении рабочих стало известно из социальных сетей - там появились фотографии и видеоролики, сделанные в Горно-Алтайске, где на улице П. Сухова ремонтируют дом №2. В ведомстве начали доследственную проверку.

Выяснив все обстоятельства, следователи примут процессуальное решение.