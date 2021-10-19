Медорганизации Новосибирской области приняли на работу 167 целевиков

Новости

Россиянам рассказали об идеальном времени для оформления кредита 08:43
В России появился стандарт сбора цифрового следа в образовании 08:30
Почти две трети россиян хотят руководить 07:51
"Аэрофлот" вновь открыл продажу льготных билетов для жителей ДФО 07:15
На Сахалине в ДТП с бензовозом пострадали двое полицейских 06:34
В Эквадоре парусное судно ВМС Бразилии врезалось пешеходный в мост 06:30
В России впервые боевые роботы самостоятельно вышли на огневые позиции 06:16
Электроснабжение на Сахалине восстановят к вечеру 05:46
Сингапур открыл границы для привитых туристов из восьми стран 05:40
Yonhap: КНДР запустила непознанный снаряд в сторону Японского моря 04:51
Режим ЧС объявлен в пяти районах Забайкалья после снегопада 04:35
США заявили о стремлении к диалогу с Северной Кореей 04:30
Метель нарушила авиасообщение на Чукотке 04:09
Косачев: Пауэлл остался в истории как "госсекретарь с пробиркой" 03:52
В министерстве здравоохранения Иркутской области прошли обыски 03:14
Профессор Костинов рассказал о порядке вакцинации от гриппа и COVID-19 03:10
Перестрелки в барах США на выходных унесли жизни 11 человек 02:45
Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия 02:07
Пушков: НАТО лишилось возможности имитировать контакты с Россией 01:42
На "Союзмультфильме" назвали сроки выхода нового "Ну, погоди!" 00:42
В США назвали имя нового спецпредставителя по Афганистану 00:26
Apple представила салфетку для экрана за 1990 рублей 00:01
Задержана подозреваемая в убийстве девочки в Вологде 18.10.2021
Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой 18.10.2021
Захарова прокомментировала смерть Колина Пауэлла 18.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 08:40
Рубрика: Власть

Медорганизации Новосибирской области приняли на работу 167 целевиков

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В этом году в учреждения здравоохранения Новосибирской области трудоустроены 167 человек, получивших высшее медицинское образование в рамках целевой подготовки специалистов. Еще 32 выпускника продолжают учиться в ординатуре.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Так, в Тогучинской ЦРБ приступил к работе новый участковый терапевт Сунатулло Зубайдов. На его участке - 1600 пациентов, нагрузка высокая. Врач говорит, что в условиях сезонного подъема заболеваемости ОРВИ ему пригодился опыт работы в инфекционном госпитале, где он несколько месяцев практиковался, когда был студентом.

Фото: Данил Айкин/ ТАСС
В Новосибирской области стартовала первая цифровая Всероссийская перепись

Условиями работы доволен: ЦРБ предоставила его семье, в которой скоро появится второй ребенок, служебную двухкомнатную благоустроенную квартиру. "Очень увлекательная работа, коллектив хороший, - говорит Сунатулло Зубайдов. - У меня замечательные коллеги, я к ним обращаюсь по любому вопросу. Пациентов практически без очереди могу направить на все необходимые процедуры".

- Люди им довольны, - хвалит молодого коллегу главный врач Тогучинской ЦРБ Елена Рябчикова. - Мы ему, конечно, оказываем методическую помощь - в первую очередь, заведующая поликлиникой. Но врач такая профессия, что нужно учиться всю жизнь.

Сейчас в Новосибирском государственном медицинском университете в рамках целевой подготовки для Тогучинской ЦРБ обучаются два ординатора (по специальностям "гастроэнтерология" и "рентгенология"), 15 студентов по специальности "лечебное дело" и 14 по специальности "педиатрия".

Справка "РГ"

Программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы" призвана в том числе, устранить дефицит медицинских кадров и повысить их квалификацию. За пять лет запланировано построить, реконструировать и капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения, приобрести для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысячи единиц нового медоборудования.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Путин предложил платить 1 млн рублей дальневосточникам при рождении третьего ребенка
В Совфеде назвали условия для возобновления работы миссии НАТО
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия
Yonhap: КНДР запустила непознанный снаряд в сторону Японского моря
Apple представила новые MacBook Pro
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям