Медорганизации Новосибирской области приняли на работу 167 целевиков

В этом году в учреждения здравоохранения Новосибирской области трудоустроены 167 человек, получивших высшее медицинское образование в рамках целевой подготовки специалистов. Еще 32 выпускника продолжают учиться в ординатуре.

Так, в Тогучинской ЦРБ приступил к работе новый участковый терапевт Сунатулло Зубайдов. На его участке - 1600 пациентов, нагрузка высокая. Врач говорит, что в условиях сезонного подъема заболеваемости ОРВИ ему пригодился опыт работы в инфекционном госпитале, где он несколько месяцев практиковался, когда был студентом.

Условиями работы доволен: ЦРБ предоставила его семье, в которой скоро появится второй ребенок, служебную двухкомнатную благоустроенную квартиру. "Очень увлекательная работа, коллектив хороший, - говорит Сунатулло Зубайдов. - У меня замечательные коллеги, я к ним обращаюсь по любому вопросу. Пациентов практически без очереди могу направить на все необходимые процедуры".

- Люди им довольны, - хвалит молодого коллегу главный врач Тогучинской ЦРБ Елена Рябчикова. - Мы ему, конечно, оказываем методическую помощь - в первую очередь, заведующая поликлиникой. Но врач такая профессия, что нужно учиться всю жизнь.

Сейчас в Новосибирском государственном медицинском университете в рамках целевой подготовки для Тогучинской ЦРБ обучаются два ординатора (по специальностям "гастроэнтерология" и "рентгенология"), 15 студентов по специальности "лечебное дело" и 14 по специальности "педиатрия".

Справка "РГ"

Программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы" призвана в том числе, устранить дефицит медицинских кадров и повысить их квалификацию. За пять лет запланировано построить, реконструировать и капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения, приобрести для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысячи единиц нового медоборудования.