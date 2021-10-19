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19.10.2021 11:21
Рубрика: Экономика

Названы регионы России, где хуже всего заботятся о лесе

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В России определили регионы, в которых хуже всего заботятся о лесе. Ими стали Томская область, Республика Тыва и Иркутская область. Именно там выявлено больше всего нарушений при использовании лесов и проведении лесхозмероприятий. Об этом сообщает Рослесинфорг.

Восстановление лесов в этом году превысит 80% от их выбытия

Ведомство завершило оценку почти четырех тысяч лесных участков в 24 регионах, большей частью Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Специалисты оценивали мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов и их использование. В итоге нарушения были найдены на трети из обследованных территорий.

Бережнее всего леса охраняют от пожаров, защищают от вредных организмов, воспроизводят и используют в Ставропольском крае - нарушения обнаружены лишь на 12,5% из 24 проверенных участков. Следом идет Еврейская автономная область - 12,5% нарушений на 56 участков. Также в тройке лидеров Вологодская область - 12,8% лесных участков с нарушениями из 282 обследованных.

В Томской области нарушения обнаружены на 68% из 109 проверенных участков. Следом идет Республика Тыва - нарушения выявлены на 52% из 58 участков, еще половина из 547 проверенных участков, на которых были обнаружены нарушения, приходится на Иркутскую область. Чаще всего там пренебрегают правильным лесовосстановлением -игнорируют требования по отграничению лесных культур и нормативы их густоты, нарушают технологии ухода, правила посадки лесных культур, не обеспечивают их сохранность. Также на участках много неликвидной древесины, порубочных остатков или промышленного мусора.

В Рослесинфорге отмечают, что правила по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов в Иркутской области и Тыве нарушают систематически на протяжении 12 лет.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Томская область СФО Тыва СФО Иркутская область

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