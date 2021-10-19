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19.10.2021 14:24
Рубрика: Культура

Дни Эрмитажа впервые пройдут в Чеченской Республике

Текст: Наталья Соколова
С 27 по 29 октября Эрмитаж представит в Грозном выставку шедевров восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций. Проект "В бою и на параде. Шедевры защитного вооружения из собрания Государственного Эрмитажа" разместится в Мемориальном комплексе славы Ахмата Кадырова.
Фото: Предоставлено пресс-службой Эрмитажа Фото: Предоставлено пресс-службой Эрмитажа
Фото: Предоставлено пресс-службой Эрмитажа

"Для нас большое удовольствие быть на Кавказе, ведь культура Кавказа всегда была важной частью выставочной и научной деятельности Эрмитажа. Чечня здесь на первых местах: я сам работал в экспедициях Евгения Игнатьевича Крупнова в Сержень-Юрте. Красота чеченских пейзажей и чеченской археологии - это то, что определяет и наши критерии красоты. В Дни Эрмитажа мы с удовольствием покажем, как наш музей соединяет вместе культуры разных народов", - передает пресс-служба музея слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Фото: Пресс-служба Эрмитажа/Светлана Рагина
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В программе Дней Эрмитажа будут максимально использованы онлайн-возможности. В прямом эфире сотрудники Эрмитажа проведут экскурсию по музею в Санкт-Петербурге для жителей отдаленных частей республики, а также телемост для обмена опытом волонтеров культурных учреждений Чеченской Республики и главного российского музея, а сотрудники Научно-просветительного отдела Эрмитажа прочитают серию лекций о музее и продемонстрируют виртуальные модели зала Юпитера и Галереи истории древней живописи. С помощью новейших технологий зрители смогут совершить прогулку по залам, при помощи шлема виртуальной реальности и джойстика детально рассмотреть архитектурное убранство зала и экспонаты.

Во время церемонии открытия чеченской стороне будет передана 3D-модель высокого разрешения мраморной скульптуры Императрицы Александры Федоровны из собраний Государственного Эрмитажа.

Также куратор выставки от Эрмитажа, научный сотрудник отдела "Арсенал" Всеволод Образцов прочитает цикл лекций об истории оружия и расскажет о представленных в Грозном экспонатах.

Фото: Предоставлено пресс-службой Эрмитажа
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