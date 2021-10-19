Уважаемый Сергей Николаевич!

От всей души поздравляем Вас и Ваших коллег с 30-летием создания Торгово-промышленной палаты России!

Организация, которую Вы возглавляете, является крупнейшим бизнес-объединением и имеет огромное значение для развития экономического потенциала нашего Отечества. Торгово-промышленная палата РФ координирует деятельность и помогает повышать эффективность работы российских предприятий и предпринимателей. Это очень сложная и ответственная задача, от успешного решения которой во многом зависит благополучие страны, рост ее производительных сил.

Архангельский ЦБК и все его дочерние предприятия очень ценят Вашу поддержку и всегда готовы развивать наше плодотворное сотрудничество.

От всей души желаем Вам и всем Вашим коллегам здоровья, новых достижений, отменных результатов и вдохновения в Вашей непростой, но такой важной для нашей Родины работе! С юбилеем!

В.Я. Крупчак, директор по инвестициям Группы компаний Pulp Mill Holding, член Совета директоров АО "Архангельский ЦБК"

Д.И. Зылёв, генеральный директор АО "Архангельский ЦБК"

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