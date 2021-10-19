В Петербурге вышла книга воспоминаний Героя Советского Союза Абрека Баршта

Книгу представил сын героя Великой Отечественной войны, известный петербургский ученый, сотрудник Пушкинского Дома (Института русской литературы РАН), доктор филологических наук Константин Абрекович Баршт.

- Мой отец не любил говорить о войне, - признается Константин Баршт, - На вопросы хмурился или отшучивался. Но 9 мая всегда ставил на праздничный стол фотографию своей эскадрильи. Однажды, глядя на снимок, сказал: "До Победы из нас дожили только двое".

Как рассказал Константин Абрекович, его отец принял решение написать воспоминания в последние годы жизни, будто чувствовал, что нужно торопиться.

- А за четыре месяца до смерти, когда понял, что болезнь неизлечима, писал, не разгибаясь. Как будто делал письменный отчет по итогам своего бытия. Испытывая неприязнь к разговорам о войне, он тем не менее взялся за воспоминания, причем с совершенно неожиданным для меня энтузиазмом, и оставил в итоге восемь тетрадей, исписанных трудночитаемым почерком…Мне не хотелось бы добавлять слишком много слов к его простому и искреннему повествованию. Он заслужил право быть услышанным не только близкими и родными, но всеми, кому дорога память о людях, которые, не жалея жизни, сражались за свою Родину на фронте и преданно служили своей стране в мирное время, - отметил К. Баршт.

Из весьма объемной рукописи для книги были выбраны небольшие фрагменты и расположены в хронологической последовательности, а для удобства восприятия обозначены заголовками - детство, командировки родителей, учеба во Владивостоке, школа парашютистов, Батайское летное училище, четыре года фронтовых будней, академия ВВС, послевоенные годы службы, переезд в Ленинград, ленинградский аэроклуб…

"Все, что здесь написано - события и случаи, которые я переживал сам, которых был очевидцем. Некоторые из них видел только я, свидетелями других были и мои товарищи, но и те и другие происходили в реальности, составляя содержание моей жизни и жизни моей страны", - так заканчиваются воспоминания Абрека Баршта, летчика, с одинаковой силой любившего небо и свою родную страну.

Справка "РГ"

Абрек Аркадьевич Баршт (1919 - 2006), участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 118-го отдельного разведывательно-корректировочного авиационного полка (2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), полковник, военный летчик 1-го класса.

В 1940 году окончил Батайскую военную авиационную школу летчиков в звании младшего лейтенанта и служил в ней в качестве летчика-инструктора в одном инструкторском звене с Алексеем Маресьевым.

К концу войны совершил 369 успешных боевых вылетов, из них 28 - на корректировку артиллерийского огня. Уничтожил до 50 вражеских танков, 15 артиллерийских батарей, до батальона живой силы противника. Сбил 4 самолета противника. В воздушных боях был дважды ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Награжден также двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

В 1954-1965 - командир полка морской Авиации на Дальнем Востоке (Советская Гавань, о. Сахалин)

С 1965 года - в запасе. Являлся вице-президентом Северо-Западного регионального управления Федерации любителей авиации России, с 1995 г. - председателем Северо-Западного отделения Всероссийского фонда "Победа-1945".

Похоронен в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Из книги "Воспоминания летчика":

- …На эту лесную посадочную площадку к нам прибыла группа артистов, в составе которой была певица Орленева. Оказывается, что, выступая до нас в другой части, эта группа попала под налет бомбардировщиков противника как раз в то время, когда она выступала. Артистка Орленева продолжала петь, и зрители не разбежались, а слушали исполнение до конца. Поэтому на своем платье она носила гвардейский знак, который ей тут же вручил командир части. Некоторые могут подумать - это же глупо не укрыться при бомбежке. Но женщина, которая поет, несмотря на реальную смертельную опасность, демонстрирует такое глубочайшее презрение и ненависть к врагу, которые не могли не восхитить солдат. Она давала такой великий пример стойкости, который навсегда запечатлеет их сердца…

- …Второй заход оказался роковым для нас. Одна из бомб разорвалась почти среди наших летчиков. Все шестеро были убиты, а мы со Славой ранены. Ермилов лежал на спине, беззвучно пытаясь что-то сказать. Чтобы услышать, я обнял его приблизив ухо к его губам, так как после грохота взрыва я и сам-то почти ничего не слышал. Но губы уже не шевелились, я пытался приподнять его, но руки вошли в тело Ермилова - спины не было. Самойлов, закрыв глаза полулежал, прислонившись к стенке рва и заталкивал в живот вырванные окровавленные кишки. Кто-то лежал лицом вниз, неловко подвернув руки. Это был Львов. От остальных остались лишь кровавые клочья, Когда я оглянулся, все уже были неподвижны, но их открытые глаза, полные невыносимой муки, смотрят на моя всю жизнь…

- …Из самолета неловко спустился по стремянке какой-то плохо одетый невзрачный старичок, а рядом семенит почтительно полковник, явно старающийся угодить этому замухрышке. Ну и что? "Какая-нибудь шишка, наверное", - думаем мы. Но вот этот седой гражданин в потрепанной одежде подходит к нам поближе, и мы видим, он смотрит на нас своими пронзительными ясными глазами на загорелом морщинистом лице и…плачет! Плачет, улыбаясь, смущенно и радостно, а его счастливые глаза полны слез… И только потом… мы узнали, что это был командир белорусского партизанского отряда, который с июня 1941 г. сражается, не имея связи аж до мая 1942 г., несмотря на то, что немцы бросали листовки, где смонтировали немецких улыбающихся офицеров на Красной площади Москвы и орали по громкоговорителям, что война окончена, Красная Армия разбита, сдавайтесь! А партизаны продолжали мужественно сражаться… Зная подлость и коварство врага, они не верили…Только лишь узнав, кто был этот замечательный старик, мы смогли понять и оценить его святые слезы радости… Нам было очень трудно, опасно в боевых вылетах, но им - в тысячи раз труднее и опаснее…