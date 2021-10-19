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Умер актер из "Последнего забоя" Юрий Салтанов

Новости
    19.10.2021, 15:06
Текст:   Олег Усков

На 64-м году жизни скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Юрий Салтанов. Об этом сообщили в Шахтинском драматическом театре.

"Потеря. Большое горе. Безвременно ушел из жизни старейший артист театра Юрий Леонидович Салтанов. Более 30 лет отдал единственному в своей жизни театру. Ещё в пятницу Юрий Леонидович играл в спектакле "Переполох"... Театр скорбит", - сказано в некрологе, размещенном в социальных сетях. Причина смерти не указывается.

Салтанов родился 2 ноября 1957 года в Иркутске. В 1981-м окончил Иркутское театральное училище. С 1981 года - актер Шахтинского драматического театра, на сцене которого сыграл Годзалина в булгаковской "Зойкиной квартире", Григория в "На всякого мудреца довольно простоты", Войницкого в "Дяде Ване".

В числе экранных работ актера - социальная драма "Последний забой", где партнерами Салтанова были Сергей Гармаш, Нина Усатова, Юлия Снигирь и Артур Смольянинов, а также многосерийная ретро-мелодрама с Гостюхиным и Сидихиным "Гроздья винограда".

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