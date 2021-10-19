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19.10.2021 21:12
Рубрика: Экономика

В горах Сочи построят самый большой сноупарк в России

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

К открытию фестиваля экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp, который пройдет с 1 по 10 апреля 2022 года в горах Сочи на высоте 1,6 тысячи метров, организаторы построят самый большой сноупарк России площадью более 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба горного курорта "Роза Хутор".

Фото: Пресс-служба горного курорта
В горах Сочи открылся самый большой летний сноупарк в России

Продажи туров на фестиваль уже стартовали. Кроме атмосферных вечеринок и DJ-сетов в горах под открытым небом, гостей ждет катание на лыжах и сноубордах, соревнования среди профессионалов и любителей, а также йога, лекции, кинопоказы и мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшн-индустрии.

Фестиваль примет райдеров более чем из 70 городов России, которые ежегодно приезжают на горный курорт, чтобы улучшить свои навыки на трех линиях сноупарка и принять участие в соревнованиях с призами от крупных брендов и партнеров. В будущем году он пройдет в формате Mountain Phenomenon (с английского - "горный феномен").

Как заявляют организаторы, в течение 12 лет Quiksilver New Star Camp ежегодно принимает около десяти тысяч любителей горнолыжного отдыха и атмосферных вечеринок. В прошлом году за несколько недель до старта фестиваля был объявлен sold out ("все билеты проданы"). В этом году, как сообщают организаторы, статистика продаж early birds ("ранняя пташка") туров выросла в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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