Югра вошла в топ-5 по числу финалистов от России премии #МЫВМЕСТЕ

Продолжается народное голосование за финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Оно стартовало 15 октября.

Это финальный этап, который позволит определить победителей. Параллельно с народным голосованием проходит оценка финалистов федеральным жюри. Всего в финал Международной премии вышли 288 финалистов из всех регионов России.

Отметим: в финал прошли 11 проектов из Югры. В результате по числу финалистов от России регион занял четвертое место и стал абсолютным лидером в Уральском округе.

- Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ - это история, которую создают некоммерческие организации, представители власти, бизнеса и, конечно же, любой небезучастный гражданин нашей большой страны. Всех участников премии объединяет стремление помочь тем, кто в этом нуждается, - рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. - Своими проектами авторы добиваются реальных позитивных изменений в жизни. Выбрать лучшие инициативы добровольцев на Международной премии #МЫВМЕСТЕ может каждый россиянин. Это настоящее народное голосование, которое поможет определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни - зависит от нас самих.

Отметим: голосование будет длиться до 5 ноября включительно на платформе добро.рф. Югорчане призывают поддержать добровольцев своего округа.

Вот какие работы представили финалисты от Югры.

В треке "Бизнес" проголосовать можно за проекты "Объединяя поколения" "Самотлорнефтегаза"; "Креативное пространство "САД 61°69°", разработанный предприятием "Газпромнефть-Хантос"; а также социальный проект нефтяной компании "Конданефть".

В треке "Медиа" от Югры представлено танцевальное шоу "Мама в танцах" Александра Бабушкина; в номинации "Сторителлинг" видео Оксаны Белогузовой, тексты Натальи Сметаниной и Анны Ковылянской.

В треке "Волонтеры и НКО" югорчане выставили на народное голосование технологию "Алло, волонтер!" ресурсного центра по развитию добровольчества в сфере социальной защиты; проекты "А мы к вам" Юлии Приходько, "Найти живым" Оксаны Сергиенко; а также "Вернуть домой" Алены Болкисевой.

Победителей премии объявят на международном форуме гражданского участия, который состоится в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве со 2 по 5 декабря. Форум пройдет под эгидой ЮНЕСКО.

Напомним: международная премия #МЫВМЕСТЕ проходит по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".

Премия запущена в продолжение общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая стартовала в марте 2020 года. Организатором премии выступает платформа добро.рф, а ее оператором - ассоциация волонтерских центров.

По опыту конкурса "Доброволец России", который проходил на протяжении десяти лет благодаря народному голосованию о проектах узнало огромное число людей, в том числе в органах власти, многие разработки получили поддержку и нашли спонсоров и единомышленников. В таком партнерстве и объединении вокруг идеи взаимопомощи и заключена главная цель Международной премии #МЫВМЕСТЕ.