Югра вошла в топ-5 по числу финалистов от России премии #МЫВМЕСТЕ

Новости

Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве 12:09
В Минске обсудили противодействие пандемии COVID-19 12:06
На мать убитой в Вологде девочки завели уголовное дело 12:05
Депутат поддержала выделение допсредств на выплаты семьям с детьми 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 5 700 новых случаев COVID-19 11:43
МИД РФ пояснил принципы взаимоотношений между Москвой и Пекином 11:43
Главой администрации Ростова на второй срок избран Алексей Логвиненко 11:36
Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы 11:29
Пашинян подчеркнул роль России в поддержании мира на Южном Кавказе 11:28
В НАТО сожалеют о разрыве контактов с Россией 11:20
Число DDoS-атак в 2021 году на российские компании выросло в 2,5 раза 11:17
Когда декрет и служба в армии не учитываются при назначении пенсии 11:13
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре 10:54
Вышел трейлер "Пропавшей дочери" Ферранте с Оливией Колман 10:51
МИД РФ: На консультациях по Афганистану будет принято совместное заявление 10:49
В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей 10:45
У подозреваемой в убийстве девочки в Вологде нашли психическое заболевание 10:42
Пять россиян набрали очки в матче НХЛ "Аризона" - "Сент-Луис" 10:36
Санкции США из-за С-400 помогут России и Китаю 10:36
Синоптик: В Москве уже сегодня вечером ожидается снегопад 10:30
Сервисы такси и доставки еды вводят сборы с пользователей 10:15
Промышленное производство в Беларуси выросло на 7,9% 10:09
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке 09:59
Судья международной категории прокомментировал выступление российских фигуристок 09:44
Москвичи смогут найти работу на портале mos.ru 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 10:53
Рубрика: Власть

Югра вошла в топ-5 по числу финалистов от России премии #МЫВМЕСТЕ

Текст: Елена Панова
Продолжается народное голосование за финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Оно стартовало 15 октября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это финальный этап, который позволит определить победителей. Параллельно с народным голосованием проходит оценка финалистов федеральным жюри. Всего в финал Международной премии вышли 288 финалистов из всех регионов России.

Фото: instagram.com/nv__komarova
В Югре создали еще одну "умную" квартиру для инвалида

Отметим: в финал прошли 11 проектов из Югры. В результате по числу финалистов от России регион занял четвертое место и стал абсолютным лидером в Уральском округе.

- Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ - это история, которую создают некоммерческие организации, представители власти, бизнеса и, конечно же, любой небезучастный гражданин нашей большой страны. Всех участников премии объединяет стремление помочь тем, кто в этом нуждается, - рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. - Своими проектами авторы добиваются реальных позитивных изменений в жизни. Выбрать лучшие инициативы добровольцев на Международной премии #МЫВМЕСТЕ может каждый россиянин. Это настоящее народное голосование, которое поможет определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни - зависит от нас самих.

Отметим: голосование будет длиться до 5 ноября включительно на платформе добро.рф. Югорчане призывают поддержать добровольцев своего округа.

Вот какие работы представили финалисты от Югры.

В треке "Бизнес" проголосовать можно за проекты "Объединяя поколения" "Самотлорнефтегаза"; "Креативное пространство "САД 61°69°", разработанный предприятием "Газпромнефть-Хантос"; а также социальный проект нефтяной компании "Конданефть".

В треке "Медиа" от Югры представлено танцевальное шоу "Мама в танцах" Александра Бабушкина; в номинации "Сторителлинг" видео Оксаны Белогузовой, тексты Натальи Сметаниной и Анны Ковылянской.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Опыт Югры по сохранению языков коренных народов распространят по России

В треке "Волонтеры и НКО" югорчане выставили на народное голосование технологию "Алло, волонтер!" ресурсного центра по развитию добровольчества в сфере социальной защиты; проекты "А мы к вам" Юлии Приходько, "Найти живым" Оксаны Сергиенко; а также "Вернуть домой" Алены Болкисевой.

Победителей премии объявят на международном форуме гражданского участия, который состоится в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве со 2 по 5 декабря. Форум пройдет под эгидой ЮНЕСКО.

Напомним: международная премия #МЫВМЕСТЕ проходит по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".

Премия запущена в продолжение общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая стартовала в марте 2020 года. Организатором премии выступает платформа добро.рф, а ее оператором - ассоциация волонтерских центров.

По опыту конкурса "Доброволец России", который проходил на протяжении десяти лет благодаря народному голосованию о проектах узнало огромное число людей, в том числе в органах власти, многие разработки получили поддержку и нашли спонсоров и единомышленников. В таком партнерстве и объединении вокруг идеи взаимопомощи и заключена главная цель Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей
КНДР провела запуск баллистической ракеты
Росстат по-новому оценит финансовое положение россиян
Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям