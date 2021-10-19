На Урале микрокредитную компанию наказали за смс не по адресу

Микрокредитная компания из Самары заплатит штраф за смс-сообщения в адрес пожилой жительницы Южноуральска, которую регулярно извещали о якобы имеющейся задолженности по кредиту. Как показала проверка, никаких долгов пенсионерка не имела, а ее телефонный номер попал к коллекторам случайно.

Как сообщили в УФССП по региону, в ходе административного расследования удалось установить, что абонентский номер, с которого женщине поступали сообщения о задолженности, принадлежит самарской конторе по выдаче кредитов. Ее сотрудники пояснили, что, по всей видимости, их дезинформировал заемщик. Сообщения о задолженности они направляли жителю Самары, который почему-то указал в договоре займа номер телефона незнакомого ему человека.

- Вместо того, чтобы позвонить и выяснить, какое отношение к должнику имеет владелец оставленного им номера, в МКК ограничились отправкой текстовых сообщений, - сообщили в пресс-службе УФССП.

Кроме того, по данным ведомства, в смс отсутствовали какие-либо сведения о кредиторе и размерах просроченной задолженности. А анонимное взаимодействие с должником подпадает под санкции административной статьи о нарушении требований закона о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности (статья 14.57 КоАП РФ).

По закону коллекторам запрещено беспокоить должников сообщениями по ночам, а также более двух раз в сутки. В посланиях должны присутствовать название компании и контактные телефоны, по которым должник может перезвонить для получения разъяснений. Личные встречи ограничены одной в неделю, а телефонные переговоры - одним звонком в сутки. Во всех случаях непосредственного взаимодействия с "клиентом" взыскатели также должны представляться и вести аудиозапись переговоров.

Стоит отметить, что если раньше подобные категории дел рассматривались только судами, то после изменений в КоАП РФ, вступивших в силу в июне этого года 2021 года, эти полномочия переданы ФССП. И решение об административном наказании нарушителей могут принять руководители территориальных подразделений ведомства либо их заместители.

Постановлением заместителя главного судебного пристава Челябинской области компания из Самары привлечена к ответственности и выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.