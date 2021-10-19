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19.10.2021 15:18
Рубрика: Общество

Тюменцы проплыли полтысячи километров на легком катамаране

Текст: Ирина Никитина
Российская газета - Неделя - Урал № 240(8591)
С высоты птичьего полета парусно-моторный катамаран под названием "Азимут" выглядит словно детская игрушка - о такой наверняка мечтало большинство мальчишек, да и девчонок тоже. Он и вблизи не очень-то велик. Однако грузоподъемность судна - полтонны: легко выдержит четырех человек и всевозможное оборудование, при этом не сядет на мель и будет достойно вести себя при штормовом ветре и высоте волны в 1,5 метра.
На небольшом катамаране путешественники прошли полтысячи километров. Фото: Валерий Бычков На небольшом катамаране путешественники прошли полтысячи километров. Фото: Валерий Бычков
На небольшом катамаране путешественники прошли полтысячи километров. Фото: Валерий Бычков

Теперь это достоверно знают представители Ямальского отделения Русского географического общества (РГО). Нетипичную для Севера технику (аборигены Пуровского и Тазовского районов точно не видели такую в своих водах) команда выбрала для будущей исследовательской экспедиции по акватории Карского моря. Но сначала смельчаки провели ходовые испытания. Полтысячи километров по рекам Пур, Пяко-Пур и заливу Тазовская губа Игорь Кузнецов, Дмитрий Ждан, Константин Путятин и Валерий Бычков прошли за восемь дней.

Фото: Галия Шакирова/РГ
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- Оценка отлично, - комментирует руководитель экспедиции Игорь Кузнецов. - Можно планировать более серьезные походы.

Если два века назад в Мангазею ходили под парусами, то теперь воды северной автономии бороздит совсем другой транспорт. В РГО придумали вернуть судам из прошлого, но в современном обличье, былую славу. Сейчас, например, отделение при поддержке окружного правительства занято проектом "Паруса Ямала" - формирует нетипичный парк судов для путешествий с биологической и орнитологической целями. Плацдарм для исследований огромный - только побережье округа занимает более пяти тысяч километров. Какие-то участки Тазовской, Обской, Гыданской губ слишком мелководны - к берегу не подойти и за восемь километров. Это на судне с большой осадкой. А на катамаране - вполне.

- "Азимут" выдержал все: ветер до 17 метров в секунду, большие волны, минусовую температуру, проход под мостами, соседство с большими судами: мы шли по навигационному пути, приходилось маневрировать, чтобы не оказаться зажатыми, - перечисляет Игорь.

Однако справилась не только техника. Сама команда продемонстрировала выносливость по пути к Полярному кругу, а ведь всю неделю путешественников поливало дождем и закидывало песком с берега.

- Погода сжалилась только в финале - обогрела солнцем, - добавляет Валерий Бычков.

Сейчас путешественники разбирают фото- и видеоархивы, приводят в порядок путевые дневники. В ближайших планах - организация экспозиции в Тарко-Сале и рассказы школьникам про одно приключение, где было все: огромные стаи лебедей, заброшенные в середине прошлого века северные рыбацкие селения и даже потерянные в пути телефоны.

Между тем

Рассказать о красотах Ямала за рубежом недавно вызвался представитель Тюменского отделения РГО, председатель Тюменского отделения Союза фотохудожников России Александр Романов. В сентябре после возобновления в Италии массовых культурных мероприятий в Венецианской коммуне Кавардзере в выставочном зале "Палаццо Даниелато" открылась фотовыставка сибиряка о природе и жизни коренных народов Арктики. Фотограф говорит, что в 2019 году итальянцы уже познакомились с его снимками и сразу влюбились в экзотическую для них тундру, а также в Тюмень - старинный купеческий город, сохранивший на некоторых улицах дух предприимчивых предков.

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