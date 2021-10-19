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19.10.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

В Курганской области в авариях с автомобилями погибли 47 косуль

Текст: Валентина Пичурина

В Курганской области в сентябре и начале октября при столкновении с автотранспортом погибло 11 диких копытных животных, а с начала года - 60, в том числе 47 сибирских косуль, 10 лосей и три кабана в разных районах. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

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С точки зрения закона, автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому вред, причиненный им, будет возмещать его владелец (статья 1079 Гражданского кодекса РФ).

Так, согласно методике, утвержденной приказом Минприроды России, за уничтожение охотничьих ресурсов по неосторожности, в том числе в результате дорожно-транспортного происшествия автовладельцам придется заплатить: за одного лося - 80 тысяч рублей, за косулю - 40 тысяч, за кабана - 30 тысяч рублей.

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