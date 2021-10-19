Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter

Ограничения на скорость работы Twitter будут полностью сняты, когда соцсеть удалит весь запрещенный контент. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Пока, по словам представителя ведомства, остается 9% контента, который Роскомнадзор требовал от Twitter удалить за нарушение российского законодательства.

"Мы ждем того, что Twitter все-таки до конца исполнит требования российского закона. Тогда мы примем соответствующее решение. Мы готовы снять ограничения, если они полностью исполнят российское законодательство", - заявил Субботин, чьи слова передает ТАСС.

Напомним, Роскомнадзор с марта замедляет скорость работы Twitter в России. Компании грозила внесудебная блокировка, если бы она не начала удалять контент, к которому у российской стороны есть претензии. В отношении Twitter было назначено несколько крупных штрафов за неудаление запрещенной в России информации.

В мае Роскомнадзор объявил, что Twitter удалил более 90% соответствующего контента. В связи с этим было отменено замедление трафика сервиса в фиксированных сетях. Однако замедление сохраняется на мобильных устройствах.