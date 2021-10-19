Санкции США из-за С-400 помогут России и Китаю

Экономические санкции, которые Белый дом собирается наложить на Индию из-за покупки российских зенитных систем С-400, принесут Америке двойной вред. Во-первых, оттолкнут от США одно из крупнейших государств в мире. Во-вторых, укрепят военное сотрудничество Нью-Дели с Москвой и значительно усложнят для Вашингтона задачу сдерживания Пекина.

Когда дело доходит до международных отношений, Вашингтон иногда кажется собственным злейшим врагом. Политические лидеры США регулярно говорят и делают вещи, рассчитанные, по-видимому, на то, чтобы оттолкнуть союзников и других зарубежных партнеров, пишет Forbes. Поводом для столь нелестных оценок стали планы администрации Байдена наказать индийские власти за покупку российских зенитных систем С-400. США уже ввели за аналогичные действия санкции против Китая и Турции, на очереди Нью-Дели.

Однако с Индией вопрос особый. Вашингтон потратил много лет и усилий на то, чтобы включить ее в антикитайскую коалицию "Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности" - туда также входят Австралия и Япония. Эти две страны - давние союзники США, но администрация Нарендры Мори нужна Байдену, чтобы коалиция работала. При этом понятно, что Индии необходимы современные системы ПВО - страна граничит с враждебными ей ядерными державами, Китаем и Пакистаном.

Для Вашингтона было бы верхом легкомыслия и политическим самоубийством вводить санкции против Нью-Дели сейчас, когда страны одинаково сильно нуждаются друг в друге. И дело не только в политике - Индия один из крупнейших импортеров оружия (10 процентов от мирового рынка). Все предыдущие годы США последовательно выстраивали диалог с индийскими партнерами, продвигая на местный рынок американскую продукцию. Все эти завоевания могут быть перечеркнуты одной подписью Джо Байдена. А выиграют от этого Россия и Китай. Первая расширит поставки в Индию своего оружия, второй лишится сильного сдерживающего фактора.