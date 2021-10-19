Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.10.2021,  
11:29
Текст:  Майя Бирюкова

Сближение России и Беларуси назвали угрозой для НАТО

На границе между Польшей и Беларусью растет напряжение из-за ряда мелких инцидентов, однако то, что происходит сейчас, может быть лишь предвестником будущих проблем.
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

К этому выводу пришла аналитик Сара Уайт в публикации на портале 19fortyfive. В начале сентября, пишет она, Россия и Беларусь заявили о том, что находятся в процессе экономической интеграции.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
The National Interest сравнил танки T-90, Type 99 и Abrams

Автор предполагает, что создание экономического базиса может стать основой для дальнейшей интеграции, в том числе военной. В качестве аргумента приводятся масштабные совместные учения "Запад-2021", проходившие на территории двух стран. Еще один тревожный для стран НАТО момент - закупка Беларусью комплексов С-400. Ранее некоторые СМИ сообщали, что несколько единиц уже размещены неподалеку от польской границы.

Сближение России и Беларуси может отодвинуть восточный фланг НАТО дальше на запад, считает Сара Уайт. Она отмечает, что дальнейшая интеграция РФ и Беларуси представляет для стран НАТО угрозу, которую нельзя недооценивать.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Высокоточные бомбы и ракеты увеличили ударный потенциал Су-57 18.10.2021
На юге России прошли учения БАРС с ракетно-пулеметными тачанками 17.10.2021
Расчеты ЗРК "Бук-М3" отстрелялись на полигоне Капустин Яр 14.10.2021
ПВО
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М" сделали малозаметным 15.10.2021
СМИ: Первые ЗРК С-500 защитят небо Москвы 13.10.2021
оружейный рынок
Китай нашел еще одного покупателя своих гусеничных БТР 06.10.2021
Беларусь получила первую партию российских БТР-82А 30.09.2021