В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера

В четверг, 21 октября, пользователи социальной сети Instagram смогут публиковать фотографии и видео длительностью не более одной минуты с любой платформы - PC, Mac или Linux. Об этом сообщается в официальном Twitter компании.

Завтра, 20 октября, Instagram запустит функцию, которая позволит собирать пожертвования некоммерческим организациям. А сегодня появилась возможность публиковать совместные посты. При этом лайки и комментарии у таких публикаций будут общими.

Также в четверг запустят несколько новых функций для сервиса Reels. Например, пользователи смогут публиковать тексты песен в 3D-формате.