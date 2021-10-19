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В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера

Текст:   Иван Черноусов
19.10.2021,  
20:44

В четверг, 21 октября, пользователи социальной сети Instagram смогут публиковать фотографии и видео длительностью не более одной минуты с любой платформы - PC, Mac или Linux. Об этом сообщается в официальном Twitter компании.

Завтра, 20 октября, Instagram запустит функцию, которая позволит собирать пожертвования некоммерческим организациям. А сегодня появилась возможность публиковать совместные посты. При этом лайки и комментарии у таких публикаций будут общими.

В ленте Instagram появятся длинные видео

Также в четверг запустят несколько новых функций для сервиса Reels. Например, пользователи смогут публиковать тексты песен в 3D-формате.