В Москве на выставке "Интерполитех" показали уникальные цифровые новинки

Серьезные "Аргументы", грозные "Пищали", а еще "Купол", не на церкви и не парашютный, а цифровой, способный приземлять беспилотники. Все это экспонаты, представленные на открывшемся международном форуме "Интерполитех - 2021".

Традиционно эта выставка ежегодно проходит осенью и отличается от похожей летней выставки "Комплексная безопасность" меньшим количеством техники и большим количеством электроники. И хотя в целом эти два форума во многом похожи, "Интерполитех" - это царство цифры.

В этом году много места заняли экспозиции летающей беспилотной техники и средства их перехвата. Такое впечатление даже, что фирмы соревнуются, кто с одной стороны помощнее создаст "электронное ружье" для охоты на беспилотник, а с другой стороны - наиболее защищенный от помех дрон.

Например, одним из отечественных КБ создана легкая "Пищаль". С оригинальной пищалью XVIII века ее объединяет только название. Мушки нет, ствола нет, но есть приклад и курок. Достаточно навести на вражеский БПЛА, нажать на спуск и беспилотник теряет связь с хозяином, глохнет, слепнет и в результате разбивается.

А систему "Купол" даже наводить не надо. Он сам выглядит как квадрокоптер. Но результат тот же - эффективное поражение дронов. Эти аппараты опробованы в Сирии, хорошо зарекомендовали себя и уже поставляются на экспорт "Рособоронэкспортом". Собственно на его стенде эта продукция и представлена.

Кстати, интересно, что на выставке есть достаточное количество продукции, характеристики которой либо не афишируются, любо вообще засекречены. Некоторые экспонаты даже запрещают снимать. С таким вообще приходится сталкиваться впервые. Все это говорит о том, что "Интерполитех" становится все более узкоспециализированным, с оберегаемыми секретами высоких технологий.

Хотя на выставке есть и экспонаты, которые заинтересуют даже обычных охотников. Например, воронежцы привезли на форум абсолютную новинку - жидкие присадки для восстановления ствола. Достаточно несколько патронов смочить этими присадками, выстрелить ими, и изношенный ствол любого стрелкового оружия снова будет как новый. При выстреле происходит замещение молекул металла внутри ствола и металл восстанавливается до калибра патрона. Газы перестают гулять по нему, а оружие перестает "плеваться". Кучность попаданий вырастает значительно. Жаль только, что охотникам для их двустволок новинку не продадут. Не имеют права. Она только для военных, по крайней мере пока.

Есть на выставке и автотехника, которая безусловно заинтересует сотрудников МВД. КаМАЗ представил действующий образец броневика и машины визуальной разведки. Тут сразу чувствуется мощь. Зато внутри просторно и комфортно, как в лимузине.

А тульские машиностроители привезли довольно забавный электромобиль "Муравей". Он способен перевозить до 6 сотрудников полиции. Этакий "Паровозик из Ромашкино" на отечественных аккумуляторах может развивать скорость до 150 км в час. При запасе хода в 200 километров он будет незаменим в парках, садах, в заповедниках, в общем, там, где запрещено пользоваться машинами с двигателями внутреннего сгорания.

Также тыловиков МВД безусловно привлечет и стенд с бронежилетами. "Вороны" и "Гранаты" производят в Москве на основе керамических композитов. С одной стороны жилеты достаточно легки, а с другой надежны. Интересно, что довольно элегантные "Ворон-11" способны держать даже пулю пистолета Стечкина.

А МЧС заинтересуют стенды с системами оповещения. Они способны распространять звук без искажений до 8 километров.