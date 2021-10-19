В РИО прошло чествование академика Чубарьяна

В Доме Российского исторического общества (РИО) чествовали академика РАН, научного руководителя Института всеобщей истории и сопредседателя РИО Александра Чубарьяна, который в эти дни отмечает 90-летний юбилей. Прошла презентация его монографий "Научная дипломатия. Историческая наука в моей жизни", "Канун трагедии: Сталин и международный кризис" и "Европейская идея и Россия".

Фото: Александр Корольков/РГ

"Эрудиция, глубина знаний, юмор и самоирония, - охарактеризовал ученого глава РИО Сергей Нарышкин. - Замечу, что ваша долгая и чрезвычайно плодотворная академическая деятельность дает вам как ученому определенные преимущества. Что я имею в виду? Вы ведь были свидетелем и участником очень многих значимых исторических событий, встречались с большим количеством выдающихся людей, общались с ними. Да и сами вы относитесь к категории выдающихся. Я уж не говорю о том, сколь не многие сегодня могут похвастаться тем, что встречали 9 мая 1945 года на Красной площади. Вы один из них".

В ответ юбиляр признался, что из сотен знакомых "большого калибра" особенно интересно ему сегодня вспоминать тех людей, встречи с которыми перекликаются с сегодняшним днем. "Ездил с Горбачевым экспертом на 200-летие Французской революции. У меня был разговор об истории с Ельциным (очень интересный, помню очень жесткую его руку и вопрос: "А как вы думаете, история меня оправдает?".

Нарышкин подчеркнул, что за несколько десятилетий под руководством Чубарьяна Институт всеобщей истории РАН, используя свой научный потенциал, внес большой вклад в развитие преподавания истории и в вузах, и в школах. А созданная ученым Ассоциация учителей истории в школе - самая активная и деятельная общественная организация учителей. Благодаря историку стало активно развиваться и такое направление как международная научная дипломатия. "Знаем вашу деятельность в двусторонних форматах между историками различных стран мира, прежде всего с немецкими историками", - отметил глава РИО, напомнив, что эти контакты привели к совместному учебнику истории 20 века.

Усилиями академика прошли несколько масштабных международные мероприятия в Москве. Это Генеральная ассамблея международного комитета исторических наук (2017) и Всемирный конгресс школьных учителей истории (2021).

"Помню, как мы с вами обсуждали, а "потянем" ли мы Генеральную ассамблею, - обратился Нарышкин к Чубарьяну. - И "потянули" и провели ее на очень высоком уровне".

"История не черно-белый лист бумаги, он наполнен, как и наша с вами жизнь, самыми разными оттенками и проявлениями, и их надо учитывать, - сказал в ответном слове юбиляр, поблагодарив всех за поздравления. - И всю жизнь меня привлекал так называемый человеческий фактор. Всегда нравилось и сейчас нравится заниматься людьми. Смотреть, как они жили, кто что делал в истории".

Переписывать историю плохо, но ее нужно переписывать - один из фирменных чубарьяновских парадоксов, с помощью которых он легко держит внимание даже самой искушенной публики. Потом, конечно, объяснит: появляются новые документы и материалы, а значит, и новый взгляд на историю. Но сначала взбодрит необычным заявлением. Например: цитатой англичанина, крупного специалиста в истории России: историй столько, сколько историков.

Чубарьян, при всей своей дипломатии, не стесняется даже в западной аудитории заявить: "Я жил в советское время и с удовольствием вспоминаю свою деятельность в качестве внештатного секретаря райкома комсомола и члена бюро райкома партии (прямо перед "концом" партии). Меня окружали хорошие люди и нам было интересно вместе работать. Мы жили в той системе координат. Нельзя из истории вычеркивать куски, как будто их не было".

Когда работал над книгой о пакте Молотова-Риббентропа нашел в архиве уникальную подборку писем простых людей Молотову "с выражением сомнений относительно дружбы с Германией и предостережений, что немцам сейчас нельзя доверять, они фашисты" и т. д. "Это маленький штрих, но он показывает веяния того времени, люди не так уж и боялись, - рассказывает академик. - И приписка в архиве к этим письмам была: "Обо всех письмах доложено Молотову". Вот он человеческий фактор".

А еще Чубарьян читал лекции о "холодной войне" в Нобелевском комитете, посетил все советологические центры во всех странах мира, где они были, и много раз беседовал с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, который не верил в будущее Евросоюза.

Поздравляя ученого, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что академик всегда занимался самими сложными историческими темами, которые были на острие политических дискуссий.

Кстати

Фото: Александр Корольков/РГ

К юбилею академика Александра Чубарьяна вышел специальный номер журнала "Родина".