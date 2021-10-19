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19.10.2021,  
13:15
Текст:  Олег Корякин

Видео: для индийских пограничников разработали электрический трезубец

Индийских пограничников вооружат электрическими трезубцами, палицами и перчатками.

Фото: Mztourist / wikimedia.org
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В Сети опубликовали демонстрационное видео оружия, разработанного компанией Apasteron по заказу Пограничных сил безопасности Индии. Выглядит оно довольно грозно и фантастично. Это трезубец, палица и перчатки, в буквальном смысле высекающие искры. Каждый из предметов выполняет функцию электрошокера.

Вооружится таким образом пограничники решили после рукопашного конфликта с китайскими военными в Ладакхе в июне 2020 года.

Напомним, в столкновении с индийской стороны, по официальным данным, погибло 20 человек, 76 человек получили ранения, 10 военных попали в плен. С китайской стороны было убито четыре пограничника, один был ранен.

Фото: ANI News / youtube.com

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