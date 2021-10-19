Володин сообщил об увеличении числа депутатов с коронавирусом

Уже 13 депутатов Госдумы заболели коронавирусом, и с каждым заседанием палаты их число увеличивается. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Мы на первое заседание пришли с вами, было 11 депутатов больных, на второе - 12, сейчас 13 на третьем заседании, - сказал он. - Еще раз обращаюсь к вам: просьба сделать выводы из этой информации".

По данным Володина, уже переболели COVID-19 (вместе с теми, кто болеет в данный момент) 30% от депутатов Госдумы восьмого созыва, при этом 62% депутатов вакцинировались.

Он призвал сделать выводы самостоятельно, "потому что, когда начинаешь говорить, некоторые коллеги считают это давлением". Володин подчеркнул, что "это забота о жизни, здоровье вашем и ваших коллег".