Вышел русский трейлер мексиканского хоррора "Черная месса"

На YouTube-канале World Pictures представлен локализованный трейлер мексиканского фильма ужасов "Черная месса" (El exorcismo de Carmen Farías).

По сюжету шаблонно утробного опуса журналистка Кармен (Камила Соди, "Дикий округ") переезжает в дом своего детства, в котором некогда проводились обряды экзорцизма. При этом бедная и не подозревает, что обряды эти не закончились изгнанием демонов, и над ней самой совершается древний ритуал.

Таким, собственно, неприятным образом данная Кармен и прознает тайну, которую ее семья хранила поколениями.

Режиссер - Родриго Фьяллега, сценарист и продюсер - Моло Алькосер Делано ("Разбойник").

Российская премьера опуса, вряд ли обреченного на успех, - 25 ноября.