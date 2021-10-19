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Вышел русский трейлер мексиканского хоррора "Черная месса"

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    19.10.2021, 17:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ World Pictures Фото: youtube.com/ World Pictures
Фото: youtube.com/ World Pictures

На YouTube-канале World Pictures представлен локализованный трейлер мексиканского фильма ужасов "Черная месса" (El exorcismo de Carmen Farías).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер фильма ужасов "Ведьма: Возрождение"

По сюжету шаблонно утробного опуса журналистка Кармен (Камила Соди, "Дикий округ") переезжает в дом своего детства, в котором некогда проводились обряды экзорцизма. При этом бедная и не подозревает, что обряды эти не закончились изгнанием демонов, и над ней самой совершается древний ритуал.

Таким, собственно, неприятным образом данная Кармен и прознает тайну, которую ее семья хранила поколениями.

Режиссер - Родриго Фьяллега, сценарист и продюсер - Моло Алькосер Делано ("Разбойник").

Российская премьера опуса, вряд ли обреченного на успех, - 25 ноября.

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