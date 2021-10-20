Акустический обнаружитель беспилотников прошел испытания

Новейший акустический обнаружитель беспилотников "Атака-Шорох" прошел заводские приемо-сдаточные испытания. Он может на расстоянии обнаружить дрон, летящий в режиме радиомолчания, благодаря установленным сверхчувствительным микрофонам.

Модуль акустической разведки производят в холдинге "Росэлектроника", сообщил ТАСС представитель Ростеха в рамках Международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021". Пресс-служба "Росэлектроники" добавила, что в аппаратуре применяется интеллектуальная система анализа внешней обстановки, которая позволит выявлять ЧС, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам.

Во время испытаний модуль тестировался в нескольких вариантах: самостоятельная система обнаружения беспилотников по акустическому шуму, в составе комплекса радиочастотного обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов "Атака-DBS", в составе его мобильной версии "Атака-Трофи".

Испытания прошли успешно.