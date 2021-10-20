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20.10.2021,  
10:26
Текст:  Светлана Цыганкова

Акустический обнаружитель беспилотников прошел испытания

Фото: Росэлектроника/ТАСС Фото: Росэлектроника/ТАСС
Фото: Росэлектроника/ТАСС

Новейший акустический обнаружитель беспилотников "Атака-Шорох" прошел заводские приемо-сдаточные испытания. Он может на расстоянии обнаружить дрон, летящий в режиме радиомолчания, благодаря установленным сверхчувствительным микрофонам.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Модуль акустической разведки производят в холдинге "Росэлектроника", сообщил ТАСС представитель Ростеха в рамках Международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021". Пресс-служба "Росэлектроники" добавила, что в аппаратуре применяется интеллектуальная система анализа внешней обстановки, которая позволит выявлять ЧС, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам.

Во время испытаний модуль тестировался в нескольких вариантах: самостоятельная система обнаружения беспилотников по акустическому шуму, в составе комплекса радиочастотного обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов "Атака-DBS", в составе его мобильной версии "Атака-Трофи".

Испытания прошли успешно.

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