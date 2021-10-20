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Анджелина Джоли и Сальма Хайек ушли на изоляцию после премьеры "Вечных"

Новости
    20.10.2021, 18:27
Текст:   Ася Кушнарева

Сразу четыре голливудские актрисы отправились на самоизоляцию из-за возможного контакта с коронавирусным больным. Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан и Лорен Ридлофф пропустили мероприятие журнала Elle Women In Hollywood.

Фото: EPA-EFE/VICKIE FLORES
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Как сообщает The Hollywood Reporter, актрисы отказались от участия в торжестве из-за того, что в их кругу контактов обнаружен коронавирус. Редактор Elle Нина Гарсиа в ходе мероприятия сообщила, что всех этих актрис должны были награждать, и назвала их супергероинями на изоляции.

18 октября в Лос-Анджелесе прошла премьера нового "супергеройского" фильма от Marvel - "Вечные". В нем в числе прочих сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан и Лорен Ридлофф, все они присутствовали на премьере. Анджелина Джоли, в частности, посетила премьеру в составе своих пятерых детей.

После сообщения о COVID-19 актрисы прошли тестирование, и результат оказался отрицательным, однако в целях предосторожности они решили не посещать массовые мероприятия.

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