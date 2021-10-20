Церемония награждения премии "Импульс добра" пройдет в онлайн-формате

В условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Москвы, Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" было принято решение провести в этом году ежегодную церемонию награждения лауреатов премии "Импульс добра" в онлайн-формате.

Прямая трансляция вручения Премии состоится 27 октября 2021 года. Начало трансляции - в 19:00 по московскому времени. Посмотреть онлайн-трансляцию в режиме реального времени можно будет по ссылке.

"Импульс добра" - ежегодная премия за вклад в развитие социального бизнеса, учрежденная Фондом "Наше будущее". В этом году в адрес оргкомитета премии поступило более 200 заявок из 48 регионов России. Лауреаты будут выбраны в 7 номинациях.

"Нам искренне жаль, что мы нарушили планы наших гостей, но в условиях нестабильной ситуации с COVID-19 онлайн-формат становится неизбежным для такого масштабного мероприятия. Надеемся на понимание и будем рады видеть всех среди участников дистанционного мероприятия, посвященного вручению Премии лучшим социальным предпринимателям и организациям, которые своими инициативами формируют социально-предпринимательскую среду и создают инфраструктуру для развития социального бизнеса в нашей стране", - рассказала директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

В 2020 году в связи с пандемией Фонд "Наше будущее" не проводил премию "Импульс Добра", все средства, выделенные на мероприятия, были направлены на помощь социальным предпринимателям. Адресная поддержка была оказана 40 социальным проектам.