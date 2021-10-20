Глава Минэнерго спрогнозировал рост энергопотребления в России зимой

В осенне-зимнем периоде 2021/22 годов энергопотребление в России вырастет более чем на 3%. На этом фоне закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) идет повышенными и темпами, и к 1 ноября они будут заполнены на 100%.

Об этом на совещании у президента Владимира Путина сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Подготовка к осенне-зимнему периоду в этом году [идет] на фоне восстановления экономики, роста энергопотребления, нагрузок на оборудование. Мы прогнозируем на осенне-зимний период рост потребления на 3% с небольшим и рост максимального потребления на 3 ГВт", - рассказал Шульгинов. По его словам, ПХГ сейчас заполнены на 97%.

В 2021 году относительно докризисного 2019 года рост энергопотребления составил 2,6%, а годовой рост относительного начала прошлого октября сейчас составляет уже 5,6% на фоне восстановления спроса на электроэнергию.