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20.10.2021 16:19
Рубрика: Экономика

Глава Минэнерго спрогнозировал рост энергопотребления в России зимой

Текст: Анастасия Селиванова

В осенне-зимнем периоде 2021/22 годов энергопотребление в России вырастет более чем на 3%. На этом фоне закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) идет повышенными и темпами, и к 1 ноября они будут заполнены на 100%.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Об этом на совещании у президента Владимира Путина сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Подготовка к осенне-зимнему периоду в этом году [идет] на фоне восстановления экономики, роста энергопотребления, нагрузок на оборудование. Мы прогнозируем на осенне-зимний период рост потребления на 3% с небольшим и рост максимального потребления на 3 ГВт", - рассказал Шульгинов. По его словам, ПХГ сейчас заполнены на 97%.

В 2021 году относительно докризисного 2019 года рост энергопотребления составил 2,6%, а годовой рост относительного начала прошлого октября сейчас составляет уже 5,6% на фоне восстановления спроса на электроэнергию.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго Отопительный сезон в России

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