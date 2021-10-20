Постановление правительства Хабаровского края от 20 октября 2021 года № 505-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

"-работа кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний, цирков, домов культуры осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единой пропускной способности;";

2) в абзаце третьем цифры "75" заменить цифрами "50";

3)в абзаце четвертом слова ", не превышающем 75 процентов от единовременной пропускной способности" заменить словами "не более 1 000 человек";

4) дополнить абзацем следующего содержания:

"- проведение религиозных мероприятий на культовых и иных объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества) осуществляется при условии заполняемости таких объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 октября 2021 г.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев







