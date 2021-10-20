Компания Facebook сменит название

Компания Facebook решила сменить название.

Это связано с планами создать "метавселенную", которая, по словам главы корпорации Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. Такое объяснение приводится на сайте новостного портала Verge, который, в свою очередь, ссылается на знакомый с ситуацией источник.

Напомним, в феврале 2004 года 19-летний американский студент Марк Цукерберг придумал соцсеть Facebook, которая за 17 лет превратилась в огромную компанию, которой сейчас принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев. Согласно последним данным, его состояние - 134,5 миллиарда долларов.