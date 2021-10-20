Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 19 октября 2021 года № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

По состоянию на 19.10.2021 в Кемеровской области - Кузбассе нарастает интенсивность эпидемического процесса по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 41 неделе (11.10.2021 - 17.10.2021) на 10,4 % выше уровня заболеваемости, зафиксированного на 40 неделе. Ежедневный темп прироста за неделю увеличился на 16,0 %.

Коэффициент распространения инфекции Rt4 на 18.10.2021 составил 1,17 (Rt4 на 11.10.2021 - 1,07).

Охват тестированием (методом ПЦР) на 18.10.2021 составил 305,2 на 100 тыс. населения (11.10.2021 - 278,0).

Рост заболевших отмечается в возрастных группах: до 6 лет - на 15,15 %, 7-14 лет - на 7,6 %, 18-29 лет - на 23,4 %, 30-49 лет - на 35,4 %, 50-64 года - на 11,8%.

На 41 неделе рост удельного веса заболевших отмечается среди работников промышленных предприятий - на 56,8%, работников образования - на 56,7 %, работников торговли - на 11,9 %, офисных работников - в 4,9 раз, транспорта - на 76,7 %.

Учитывая интенсивность эпидемического процесса по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановляю:

1. Внести изменения и дополнение в постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.07.2021 № 12) согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области - Кузбассу Е.И.Окс





Приложение № 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 19 октября 2021 года № 18





Изменения и дополнение в постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

(в ред. постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.07.2021 № 12)

1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания:

"1.3. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан в соответствии с Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н:

- обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет."

2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

"2.1. Для категорий граждан, перечисленных в п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3 в срок до 25.11.2021 организовать и обеспечить проведение Профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности".

3. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:

"5.2. Обеспечить предоставление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу обо всех случаях поствакцинальных осложнений у лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в порядке, установленном СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".".







