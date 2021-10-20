Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20 октября 2021 года № 147-рг "О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (в редакции постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.07.2021 № 12, от 19.10.2021 № 18) и предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

1.1. Обеспечить охват вакцинацией не менее 80 процентов от общей численности работников:

работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора:

в медицинских организациях;

в образовательных организациях;

в организациях социального обслуживания;

в многофункциональных центрах;

в организациях транспорта общего пользования, такси;

в организациях энергетики;

в государственных контрольных органах в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

в государственных и муниципальных органах власти;

в сфере предоставления услуг: торговли, общественного питания, салонах красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах;

в организациях, чьи работники осуществляют деятельность вахтовым методом;

в организациях, осуществляющих волонтерскую деятельность;

в правоохранительных органах.

1.2. Организовать и обеспечить проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет в объеме не менее 80 процентов от общей численности обучающихся старше 18 лет.

1.3. Сроки проведения вакцинации:

до 25.11.2021 - первым компонентом или однокомпонентной вакциной;

до 25.12.2021 - вторым компонентом вакцины.

2. Подпункты 1.1 - 1.3 настоящего распоряжения не распространяются на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" (направлены письмом Минздрава России от 24.08.2021 № 30-4/И/2-13481).

3. Министерству здравоохранения Кузбасса:

3.1. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для проведения профилактических прививок.

3.2. Обеспечить ежедневное представление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу о количестве лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в разрезе медицинских организаций и декретированных групп.

3.3. Обеспечить представление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу обо всех случаях поствакцинальных осложнений у лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в порядке, установленном СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

4. Первому заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председателю Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заместителям Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, первому заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министру финансов Кузбасса, заместителям председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса обеспечить контроль за исполнением организациями, индивидуальными предпринимателями, исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса пункта 1 настоящего распоряжения.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







