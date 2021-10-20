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Ларису Гузееву выписали из больницы

Новости
    20.10.2021, 16:29
Текст:   Олег Усков
Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости

Заболевшая коронавирусом 62-летняя советская, российская актриса и телеведущая Лариса Андреевна Гузеева выписана из больнице в Коммунарки.

Об этом стало известно из поста артистки в ее Instagram. "Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке. Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо", - написала Гузеева.

Днем ранее Лариса Андреевна разместила другой пост: "Ничего не изменилось за эти три недели - Мир не остановился - жизнь для всех идёт в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым - отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела всё, что было до. Буду учиться всему заново - вирус жестокий. Слава Богу за всё", - говорится в нем (подача - авторская).

Перед тем появилась информация, что в какой-то момент состояние актрисы стало ухудшаться.

Ранее сообщалось о госпитализации с COVID Сергея Безрукова - актер привился, но не успел пройти ревакцинацию.

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