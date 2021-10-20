Линкор "Императрица Мария" погиб при загадочных обстоятельствах 105 лет назад

105 лет назад при загадочных обстоятельствах погиб новейший русский линкор "Императрица Мария".

20 октября 1916 года на рейде Севастополя гигантской силы взрыв отправил на дно линейный корабль (дредноут) российского императорского флота "Императрица Мария". Из экипажа (1220 матросов и офицеров) погибло 225 человек и еще 85 получили тяжелые травмы и ранения. До сих пор нет полной ясности, что стало причиной трагедии, и исследователи темы продолжают настаивать на разных версиях.

После тяжелых потерь, которые понес российский флот во время русско-японской войны, в стране была разработана программа модернизации военно-морских сил. Одной из ее частей предусматривалось строительство новых линкоров, которые в ту эпоху олицетворяли мощь ведущих государств. Стран, которые могли создавать линкоры, было всего несколько - и Россия была в их числе. Разработали несколько проектов, которые должны были осуществляться серийно.

"Императрица Мария" строилась как головной корабль серии из трех линкоров. Два других - "Екатерина Великая" и "Император Александр III". Назван линкор был в честь царицы - супруги Александра III, а также в память об одноименном линкоре, которым в середине XIX века командовал прославленный адмирал Нахимов.

Все работы выполнялись на верфи в Николаеве, где корабль был заложен в октябре 1911 года. В строй он вошел в июле 1915 года. Линкор длиной 168 метров и шириной 27 метров имел полное водоизмещение около 25 тысяч тонн. Бронезащита разных частей корабля имела разброс от 100 до 300 мм. Вооружение соответствовало классу дредноутов: 12 башенных орудий калибра 305 мм, 20 орудий калибра 130 мм и 5 зенитных пушек калибра 75 мм. Кроме того, имелись на борту 4 торпедных аппарата калибра 457. Четыре паровые турбины, вращавшие 4 гребных винта, позволяли развивать скорость до 21,5 узла (около 40 километров в час), что для тяжелого корабля немало.

Линкор был приписан к Черноморскому флоту и с началом Первой мировой войны успел поучаствовать в нескольких операциях. Адмирал Александр Колчак, назначенный командующим флотом, сделал "Императрицу Марию" своим флагманом.

Служба линкора оборвалась драматическим происшествием, которое имеет три главные версии.

Версии - от халатности до диверсии

20 октября 1916 года окрестности Севастополя огласились мощным взрывом. На "Императрице Марии" рванул пороховой погреб, над кораблем взметнулось облако черного дыма. Вскоре корабль затонул, но спасательная операция позволила доставить на берег большую часть экипажа. Собственно говоря, это был не единичный взрыв: на горящем корабле наблюдатели насчитали их 25. Команде удалось потушить пожар в пороховом погребе второй орудийной башни, но линкор это не спасло. Адмирал Колчак в телеграмме, отправленной в Генштаб морфлота, писал: "Присутствуя лично на корабле, свидетельствую, что его личным составом было сделано все возможное для спасения корабля".

Следственная комиссия выбрала три основные версии: халатность при хранении боеприпасов, самовозгорание пороха и диверсия. Последняя версия в конечном итоге была признана наиболее вероятной. Однако комиссии так и не удалось точно установить причины взрыва.

Сам Колчак, как известно, не верил, что на линкоре действовали диверсанты. Морской же министр Российской империи адмирал Иван Григорович, напротив, не исключал злой умысел в гибели корабля: "Личное мое мнение, что это был злонамеренный взрыв при помощи адской машины и что это дело рук наших врагов. Успеху их адского преступления способствовал беспорядок на корабле, при котором ключи от погребов имелись в двух экземплярах: один висел в шкафу при часовом, а другой был на руках у хозяина погребов, что не только незаконно, но и преступно. Кроме того, оказалось, что по просьбе артиллерийского офицера корабля и с ведения первого его командира завод в Николаеве уничтожил крышку люка, ведущего в пороховой погреб. При такой обстановке немудрено, что кто-нибудь из подкупленных лиц, переодетый матросом, а, может быть, и в блузу рабочего, попал на корабль и подложил адскую машину".

В наше время также все больше исследователей склоняются в пользу диверсии. Сотрудники Центрального архива ФСБ в 1990-х годах извлекли на свет дело о немецкой шпионско-диверсионной группе "Контроль К", которая была разоблачена в 1933 году. Один из ее ключевых участников - германский разведчик Виктор Верман, еще до взрыва линкора он проживал в Николаеве, а после революции и гражданской войны сумел там остаться. Что было не так трудно, поскольку он происходил из семьи российских немцев и родился в Херсоне. На допросах Верман дал показания, что выполнял разные поручения немецкой разведки и во время Первой мировой войны. Во время германской интервенции 1918 года за свою работу он был награжден Железным крестом 2-ой степени.

Косвенно в пользу диверсии говорит и тот факт, что близко по времени в своих гаванях по неустановленным причинам взорвались также 5 военных кораблей союзников (3 британских и 2 итальянских). Это может свидетельствовать о проведении масштабной диверсионной операции германских спецслужб против стран Антанты, основательницей которой была и Россия.

Как линкор "служил" после своей гибели

Линейный корабль "Императрица Мария" после постановки в док и откачки воды, 1919 год. Фото: wikimedia.org

Проектировать подъем "Императрицы Марии" начали сразу же после ее затопления.

В том же 1916 году работы и начались. С корабля сняли все 130-миллиметровые орудия и значительную часть боеприпасов. В мае 1918 года линкор полностью всплыл - после многомесячной подачи воздуха в загерметизированные водолазами отсеки. В августе его удалось доставить в ремонтный сухой док: планировалось восстановить корабль. Однако Гражданская война и последовавшая за ней финансово-хозяйственная разруха не дали этого сделать. В 1927 году было принято решение разрезать линкор на металл.

Но на этом дело не закончилось. В 1931 году специальная экспедиции ЭПРОНа (советской организации по проведению подводных работ) подняла орудийные башни линкора. В наше время часто пишут, что главный калибр корабля поучаствовал и в Великой Отечественной войне. Однако это не соответствует действительности. На севастопольских батареях использовали только станки от орудий "Императрицы Марии". Что, конечно, тоже важно. Но не настолько.