Названо самое мощное оружие России

На первом месте - стратегический подводный беспилотник "Посейдон". Снабженная атомным двигателем и термоядерной боеголовкой торпеда размером с автобус способна атаковать побережье США в любой точке, считает издание. Обнаружение беспилотника затрудняет его способность двигаться на большой глубине, медленно и бесшумно. Первым носителем "Посейдона" станет АПЛ "Белгород", проходящая испытания.

Зенитная система С-400 "Триумф" предназначена для перехвата разнообразных летательных аппаратов: от некоторых видов беспилотников до баллистических ракет. Впечатляет радиус действия комплекса - до 400 километров. Каждая батарея С-400 имеет восемь пусковых установок с 32 ракетами. "Триумф" стал бестселлером международного рынка, он продан в Китай, Сирию и Турцию, гораздо больше стран заинтересованы в его покупке.

На третьей позиции еще одна система ПВО - на этот раз малого радиуса действия. Самоходный комплекс "Панцирь-С1" вооружен парой 30-мм пушек, восемью управляемыми ракетами и способен сбивать баллистические и крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, а также малые беспилотники, на которые нерентабельно расходовать дорогие ракеты С-400. Модернизированная версия "Панциря" получила улучшенный радар и увеличила дальность действия.

Ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" вооружен до зубов. Помимо штатной 30-мм пушки, он может нести на подвеске противотанковые ракеты "Атака", неуправляемые ракеты, дополнительные пушки и другое оружие. Радар над несущим винтом обеспечивает ему круговой обзор, новые системы связи улучшили координацию с подразделениями на земле. "Охотник" способен действовать в любых климатических и погодных условиях, машина прошла боевые испытания на Ближнем Востоке.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" выпускается в шахтном и мобильном исполнениях. Последний вариант трудно обнаружить, а на подготовку ракеты к пуску требуется всего семь минут. "Ярс" способен доставить шесть термоядерных боеголовок на расстояние свыше 10 тысяч километров. Он также может быть оснащен гиперзвуковым маневрирующим блоком "Авангард", защиты от которого на данный момент не существует.