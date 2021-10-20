Указ губернатора Орловской области от 19 октября 2021 года № 529 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в разделе I приложения 1:

а) подпункт "а" пункта 1 изложить в следующей редакции:

"а) проведение массовых мероприятий с присутствием граждан.

Данное ограничение не распространяется на проведение следующих массовых мероприятий с количеством участников до 500 человек (включительно):

на мероприятия по демонстрации и просмотру кинофильмов и иной видеопродукции, проводимые в рамках деятельности автокинотеатров на открытых пространствах с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

мероприятия по организации и проведению на свежем воздухе конгрессов, семинаров, выставок и других мероприятий, осуществляемых в установленной сфере деятельности органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органами местного самоуправления, а также государственными и муниципальными учреждениями Орловской области по поручению органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и органов местного самоуправления, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

проведение публичных слушаний на свежем воздухе для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования Орловской области, а также публичных слушаний, организатором которых является орган государственной власти Орловской области, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

оказание услуг для граждан на аттракционах на открытых пространствах с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Данное ограничение не распространяется на проведение следующих массовых мероприятий с количеством участников до 500 человек (включительно), участники которых вакцинированы против новой коронавирусной инфекции (при наличии сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус"), или имеют справку (QR-код, полученный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус"), подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, или имеют отрицательный результат тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов до мероприятия (за исключением лиц, не достигших 18 лет, если иное не предусмотрено федеральным законодательством):

на мероприятия по демонстрации и просмотру кинофильмов и иной видеопродукции, проводимые в рамках деятельности кинотеатров (кинозалов) с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

проведение избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, решение о назначении которых принято в установленном порядке на территории Орловской области, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

оказание услуг для граждан в музеях и выставочных центрах при условии проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5-2 метра;

оказание услуг для граждан в библиотеках с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", без участия зрителей с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

проведение физкультурных и спортивных мероприятий организациями, оказывающими физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе фитнес-центрами (фитнес-клубами), тренажерными залами, бассейнами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

проведение публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования Орловской области, а также публичных слушаний, организатором которых является орган государственной власти Орловской области, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

проведение культурных, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг с участием не более 50 % зрителей (участников) от вместимости объекта с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

проведение органами государственной власти Орловской области, органами местного самоуправления мероприятий на территории муниципальных образований Орловской области с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.";

б) пункт 1 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, по их оказанию в период с 23:00 до 6:00, за исключением:

обслуживания на вынос и доставки заказов (без доступа посетителей в помещения объектов общественного питания);

оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-2 "Крым", Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, А-142 Тросна - Калиновка, без проведения торжественных, массовых, досуговых мероприятий, в том числе концертных программ, караоке и дискотек.

Данное ограничение не распространяется на организации, работники которых вакцинированы против новой коронавирусной инфекции, либо работники которых имеют справку о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Запретить нахождение несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Родителям, законным представителям не допускать нахождение несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет без сопровождения родителей или иных законных представителей на территории зданий, строений, сооружений, помещений торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов).";

2) пункт 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:

"2. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим заболевания согласно приложению к настоящему порядку, обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, проведения вакцинации, а также обеспечения первоочередных потребностей жизнедеятельности.

Запретить гражданам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим заболевания согласно приложению к настоящему порядку, не прошедшим полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции и не имеющим справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, посещать места массового скопления людей, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, проведения вакцинации, а также обеспечения первоочередных потребностей жизнедеятельности.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







