На северо-западе Москвы затруднено движение транспорта

На Строгинском мосту во время проведения строительных работ на проезжую часть наклонилась опора освещения. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Из-за наклонившейся опоры освещения движение в сторону центра осуществляется по одной полосе и осложнено. Пробка растянулась почти от Проектируемого проезда N5433.

Выбирайте маршруты в объезд - по проспекту Маршала Жукова или Волоколамскому шоссе.

Временно задерживаются трамваи № 10, 15, 21, 30 и автобусы № 137, 310, 638, 640, 687, 798.