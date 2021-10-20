Незрячий гид проводит экскурсии вслепую по Москве

Тихие переулки, примыкающие к всегда мчащейся, гудящей и украшенной Тверской, неожиданно стали главным экскурсионным центром столицы. Каждый проходящий там мог видеть необычную компанию: модную девушку с белой тростью и ребят, которые, положив руки друг другу на плечи, осторожно ступают по брусчатке и обсуждают Москву, которую многие из нас не видят.

Окунуться в мир "звонко-звучной тишины" в окрестностях Брюсова переулка можно вот на таких необычных экскурсиях незрячего гида Евгении Малышко. Корреспонденты "РГ" тоже решили завязать себе глаза, чтобы на некоторое время почувствовать трехмерность окружающего пространства.

Евгения Малышко - одна из самых известных в Европе гидов. Благодаря ей многие узнали с новых ракурсов Мадрид, Санкт-Петербург и, конечно, Москву - город, в котором Евгения училась и где теперь активно занимается общественной деятельностью. "Экскурсия вслепую" - формат, который даже на слух воспринимается экзотически. И, откровенно говоря, перед тем как пойти на такой шаг, корреспонденты "РГ" решили взглянуть на процесс со стороны. Смотрели, впрочем, не только мы. Все, кто шел по Вознесенскому переулку, постоянно оглядывались на необычную процессию. Кажется, что Евгения, миниатюрная девушка в белом пальто, ведет за собой участников веселого квеста. Взрослые парни и девушки, держась друг за друга, тротуарным тихоходом шествуют мимо старинных зданий, о чем-то разговаривают, время от времени улыбаясь. Словом, выглядит все вполне безопасно и интригующе.

К назначенному часу встречаемся с Евгенией и еще двумя участниками "экскурсии вслепую" на Тверской, 15. "Кто из вас самый смелый?" - сразу интересуется наша экскурсовод и почти тут же закрывает мне глаза повязкой. "Рядом с носом может проходить свет, но постарайтесь держать глаза полностью закрытыми", - инструктирует экскурсовод. Судя по звукам липучек и суетливым вибрациям, то же самое сейчас делают и другие экскурсанты. Вообще-то это только со стороны кажется безобидным: ну подумаешь, глаза завязали в переулке. Это ж не посреди Нового Арбата. Но первые секунды меняют параметры микрокосмоса.

"Ну что, на старт!" - с этими словами Евгения выводит нас на улицу. И тут же понимаешь, как легко себя почувствовать одновременно и беззащитно, и задорно в центре мегаполиса. В ушах шумит, будто стоишь у самолета на аэродроме. "Вот почувствуйте: так говорит Тверская, одна из главных улиц нашего города", - призывает Евгения. В мозгу тут же включается что-то наподобие Гугл-карты. Пытаешься сообразить, а где же ты, собственно, находишься? На раздумье время есть, потому что держишься рукой за впереди идущую Евгению и чувствуешь себя почему-то словно под защитой терминатора. И вдруг бац! Проваливаешься одной ногой словно в бездну...

Кажется, что Евгения, миниатюрная девушка в белом пальто, ведет за собой участников веселого квеста

"Это небольшой бордюр, переходим дорогу, - объясняет Евгения. - Прямо перед нами сейчас должно быть здание московской мэрии".

Со стороны все вот это собрание старинных домов не кажется чем-то удивительным. Но не когда идешь с завязанными глазами! Вы вообще знали, что прямо в центре Москвы можно услышать эхо, как в каком-нибудь глухом лесу под Брянском? Звук нашего коллективного смеха отражается от Тверской, 13, и летит куда-то вниз, к старинным домам, где должны быть посольства Украины и Азербайджана.

"А не хотите ли вы нас проводить?" - неожиданно спрашивает Евгения, любезно вручая мне трость. Чувствуешь себя минером, у которого в руках металлоискатель. Но смелость города берет! Трость отчетливо помогает различить фактуру мостовой. Когда мы гуляем по центру, то представляем себе плитку исключительно ровным однотонным слоем. На самом же деле тротуар в переулках - будто бы лунные кратеры. Причем плитка кое-где сменяется брусчаткой.

Вдруг эффект эха переулка куда-то пропадает. Мы проходим по участку, где слева уже нет домов. Это, пожалуй, единственное, что я могу сказать о своем местоположении в пространстве. Но Евгения уверена: сейчас мы увидим (в смысле, почувствуем) одну из главных достопримечательностей. Черт, слева мчится какой-то "Мерседес" - отчетливо понимаешь, что его скорость не меняется... Но на самом деле ничего опасного, водитель, вероятно, свернул в смежный переулок - то ли к Тверской, то ли к Никитской - этого в те секунды не понимаешь.

Трость ударяется обо что-то твердое. Похоже, бордюр? Мы уже люди в этих делах опытные, перешагиваем. Ан нет - опять твердыня! Нейронные связи подсказывают, что раз что-то твердое и достопримечательность, то мы, наверное, рядом с памятником. "А теперь, - советует Евгения, - отложите трость и потрогайте пространство вокруг себя. Желательно без перчаток". Хорошо, что я их и так не взял, а то потратил бы лишнее время на снятие и не ощутил бы сразу обжигающий холод камня. На нем выведены какие-то рисунки, как будто бы иероглифы. Круги, параллельные прямые, полоски вверх. "Как будто бы ноты?" - предположил я. "Они и есть, - подтверждает Евгения. - Мы у памятника Муслиму Магомаеву".

Проходим немного дальше в сквер, где я прежде ни разу не был. Ощущаю бордюр, а впереди - пустое пространство! И вдруг упираюсь рукой не то в стену, не то в забор, кажется, с причудливым барельефом. Какие-то витиеватые фигуры, силуэты... Вот, честное слово, чувствую себя героем "Джентльменов удачи", которые изощряются в описании физических свойств московской скульптуры. Вроде бы "мужик в пиджаке". С бородой, с бакенбардами... А Евгения вроде как сбоку стоит, и, спиной я как-то стал обостренно чувствовать, улыбается...

Пока шли обратно так же вслепую и делились впечатлениями, я держал в уме точный план на ближайшее будущее. Там не было обыденных пунктов: написать заметку, взять свободный слот курьером, поиграть в шахматы, "потупить" в YouTube. Я должен, говорил я себе, посмотреть, что это был за мужик в пиджаке... Когда снова оказались рядом с Тверской, Евгения разрешила снять повязки с глаз. Несмотря на то что над Москвой больше суток висело свинцовое осеннее небо, я еще минут пять жмурился. А ноги вели в сквер у памятника Муслиму Магомаеву. И вот оно, я ж чувствую по фактуре земли, то самое место!

"Мужик с бородой" - это Низами Гянджеви. Мне стало стыдно. Во-первых, потому, что за бороду я принял его длинное одеяние (хотя борода у "мужика" тоже росла). А во-вторых, потому что я не знал, кто такой Низами Гянджеви. И первое, что я сделал, вернувшись домой, это прочитал стихи известного классика персидской поэзии в нашем переводе.